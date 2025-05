La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reconfiguró este miércoles su gabinete y nombró como primer ministro a Eduardo Arana Ysa, que hasta hoy ocupaba la cartera de Justicia, un día después de que su antecesor, Gustavo Adrianzén, presentara su renuncia para evitar someterse a una censura en el Congreso.

Boluarte nombra como primer ministro al titular de Justicia

Tras escoger a un miembro de su gabinete desde 2023, Boluarte trazó una línea continuista al ratificar, al menos, a 16 de sus 18 ministros, pese a que este martes diversas bancadas pidieran la dimisión de Adrianzén por su incapacidad en la lucha contra la ola de criminalidad que vive el país.

Arana, abogado de profesión, se convierte así en el cuarto primer ministro desde que Boluarte asumió la Presidencia en diciembre de 2022.

El nuevo primer ministro ocupaba la cartera de Justicia y Derechos Humanos desde septiembre de 2023 y su sucesor es el también abogado Juan Enrique Alcántara, que era viceministro hasta hoy.

Tras el nombramiento de Arana, Boluarte ratificó a los ministros de Defensa, Walter Astudillo; Educación, Morgan Quero; Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; Salud, César Vásquez; Desarrollo Agrario, Ángel Manero; Trabajo, Daniel Maurate; Producción, Sergio González, así como Energía y Minas, Jorge Montero.

Igualmente, a los de Vivienda Durich Whitembury; Mujer, Fanny Montellanos; Ambiente, Juan Carlos Castro; Cultura, Fabricio Valencia, y Desarrollo Social, Leslie Urteaga

También a los tres ministros que juraron su cargo hace menos de 24 horas, el de Economía, Raúl Pérez Reyes; el de Interior, Carlos Malaver, y el de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval.

No acudió al acto el canciller, Elmer Schialer, quien se encuentra en un viaje oficial en China, y la mandataria no aclaró si continuará o no a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras las numerosas peticiones de dimisión por parte de las bancadas del Congreso, Adrianzén comunicó la noche del martes su renuncia en una alocución junto a Boluarte y todo el gabinete.

«Presidenta, pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros», afirmó el ex primer ministro, que ocupaba este cargo desde marzo de 2024.

Tras el nombramiento, el nuevo primer ministro dispone de 30 días para acudir al Congreso a solicitar un voto de confianza.

Adrianzén, cuando acudió a la cámara para pedir la confianza, obtuvo 70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones.

Albert Otárola, su predecesor, tuvo 73 a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, mientras que Pedro Ángulo, el primer presidente del Consejo de Ministros que nombró Boluarte, no llegó a acudir al Parlamento para solicitar luz verde a su gabinete.

También te puede interesar: Comienza el cortejo fúnebre del expresidente uruguayo José Mujica

EFE

LG