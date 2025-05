«Batalla de Guerreros» encendió el kenpo venezolano en la UBA

El auditorio de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) se convirtió este fin de semana en el epicentro del Kenpo venezolano con la celebración de la «Batalla de Guerreros», un evento que congregó a atletas provenientes de ocho estados del país, consolidándose como una plataforma clave para el impulso y desarrollo de las artes marciales en la región aragüeña y en el territorio nacional.

Atletas de 8 estados del país participaron en la jornada

La jornada desplegó una impresionante demostración de talento en las modalidades de combate, FCA, FML, DFP y FC, abarcando más de 140 categorías que incluyeron desde jóvenes promesas hasta experimentados competidores.

Al respecto, Erika Rojas, responsable de la actividad, destacó la importancia de este encuentro, señalando que se trata del segundo evento de este estilo organizado por la Federación en el estado Aragua y el décimo octavo en el país.

Erika Rojas

«Nos encontramos con atletas de ocho estados del país y la convocatoria ha sido realmente buena. Vemos en los rines a niños, jóvenes, adolescentes e incluso categorías adultas, listos para disfrutar de las emocionantes categorías élite de cintas negras», expresó Rojas.

Asimismo, agregó que el encuentro no sólo fue un evento deportivo de alto nivel, sino también una celebración del espíritu de superación, la disciplina y la camaradería que caracterizan a las artes marciales, dejando una huella imborrable en la región.

Lennys Toro

«Contamos con el apoyo invaluable de nuestra atleta Joana Sánchez, quien ahora viene con otras responsabilidades, además de los diversos patrocinantes. Los atletas que alcanzaron el primer lugar fueron galardonados con medallas y franelas de campeón, incentivando aún más su dedicación y esfuerzo», afirmó.

Mirando hacia el futuro, Rojas adelantó los próximos pasos de la Federación, «tenemos el segundo evento de la Federación Venezolana de Kenpo programado para el mes de agosto. Aragua se está preparando con toda sus fuerzas para seguir demostrando que el Kenpo en el estado es un deporte potencia, y continuaremos trabajando año tras año», aseveró.

Reconocimientos especiales

La jornada no sólo se centró en la competencia, sino que también sirvió como un espacio para reconocer la trayectoria y el legado de figuras importantes dentro del Kenpo venezolano. Durante el evento se rindió homenaje a dos grandes maestros del país, resaltando su invaluable contribución al crecimiento y la difusión de esta disciplina marcial.

Ligia Velásquez, master en el área, expresó su agradecimiento por el reconocimiento recibido por parte de la organización del evento, destacando que en sus más de 40 años practicando Kenpo, ha formado a cientos de jóvenes que han triunfado en escenarios tanto a nivel nacional como internacional.

Ligia Velásquez

«Doy gracias a Dios por estar en este evento. Me siento orgullosa de pertenecer a esta disciplina que me ha dado tanto. He formado a muchos jóvenes que hoy brillan con luz propia y eso es realmente sinónimo de alegría», declaró.

Por otro lado, Lennys Toro afirmó que fue un honor recibir el homenaje luego de una trayectoria de más de 40 años, logrando representar a Venezuela en diversos torneos a nivel internacional.

«Hoy damos el ejemplo a estas nuevas generaciones que siguen día a día practicando. Agradecimiento especial a la profesora Erika Rojas, porque nos enaltece como mujeres, porque son tiempos donde nos empoderamos», acentuó.

Finalmente, espera que este tipo de eventos se sigan realizando en el país, de modo que el Kenpo continué consolidándose como deporte de alto impacto en cada espacio de la nación.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

