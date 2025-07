El icónico grupo pop que se formó en Florida en 1993 regresó para ofrecer a sus fan, estadounidenses e internacionales, un extraordinario concierto en una escenografía que semeja el cosmos con naves espaciales, astronautas y alucinantes imágenes en Las Vegas, este sábado 12 de julio, donde iniciarán su gira Backstreet Boys: Into Millenium 2025-2026.

Backstreet Boys revive con impresionante show en el Sphere de Las Vegas.

En su red social Instagram manifestaron que se sienten: «Abrumado. Agradecido. Lleno de alegría». «Que cada uno de ustedes vea este espectáculo en el que no solo hemos puesto horas incontables, sangre sudor y lágrimas, sino que sea parte de algo que representa un momento tan especial y crucial en nuestras vidas es absolutamente surrealista. Me llevó mucho tiempo llegar aquí, pero vale la pena cada momento que pusimos y realmente sentí cada pizca de amor en la habitación esta noche en @spherevegas. ¡Saber que podemos hacer esto 20 veces más es emocionante! ¡Lo hemos cantado miles de veces pero esta noche fue verdadera e irrevocablemente MÁS GRANDE QUE LA VIDA! #BSBSfera».

El espectáculo es considerado como «simplemente épico» por los seguidores de la agrupación. El grupo vocal compuesto por Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean y sus primos Brian Littrell y Kevin Richardson, saltó a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys (1996). Al año siguiente, lanzaron su segundo álbum Backstreet’s Back (1997), junto con su álbum homónimo en Estados Unidos, Backstreet Boys (1997), que continuó el éxito del grupo en todo el mundo.

También te puede interesar: Robbie Williams y Laura Pausini actuarán en la previa de la final del Mundial…

Más detalles sobre Backstreet Boys revive con impresionante show en el Sphere de Las Vegas

Alcanzaron el estrellato con su tercer álbum de estudio Millennium (1999), anclado por el éxito mundial » I Want It That Way «, y su álbum siguiente, Black & Blue (2000). También lanzaron un álbum de grandes éxitos, The Hits – Chapter One (2001). Después de una pausa de dos años, se reagruparon y lanzaron un álbum de regreso, Never Gone (2005). Después de la conclusión del Never Gone Tour en 2006, Richardson dejó el grupo para perseguir otros intereses. El grupo luego lanzó dos álbumes como cuarteto: Unbreakable (2007) y This Is Us (2009).

Los Backstreet Boys han vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las agrupaciones musicales con mayores ventas del mundo. Son el primer grupo desde Led Zeppelin en tener sus primeros diez álbumes en el top 10 del Billboard 200, y la única boy band en lograrlo.

Los álbumes Backstreet Boys y Millennium fueron certificados como diamante por la Recording Industry Association of America (RIAA), convirtiéndolos en una de las pocas bandas en tener múltiples álbumes de diamante. El grupo recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 22 de abril de 2013 (2 días después de su 20.º aniversario). Lanzaron un documental titulado Backstreet Boys: Show ‘Em What You’re Made Of en enero de 2015. En marzo de 2017, el grupo comenzó una residencia de conciertos en Las Vegas que duró dos años, titulado Backstreet Boys: Larger Than Life.

elsiglo con información de (ElUniversal)

MG