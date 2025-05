Astrid Montero: «Este ciclo olímpico es un reto»

Con el cupo asegurado para la defensa de su título en los Juegos Panamericanos Junior, Astrid Montero se alista para el Campeonato Panamericano Adulto.

«Creo que la meta es ser campeona mundial», expuso la criolla

Montero dominó los tres combates del Panamericano U23 de Querétaro, México, repitió el título continental de la categoría y además alcanzó el cupo para la defensa de la medalla de oro en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. «Es como otra meta: lograr ganar los juegos juveniles y con el cupo asegurado a los panamericanos adultos, buscar esa medalla», afirmó la falconiana sobre la medida que otorga a los campeones de panamericanos junior, el cupo directo a los XX Juegos Panamericanos Lima 2027.

En Querétaro, Montero también alcanzó el primer lugar panamericano adulto, en lucha de playa: «Aunque son muy diferentes, la lucha de playa y la lucha de colchón, los dos estilos me gustan. En playa ya he tenido bastantes éxitos y la lona es mi pasión. En la playa es más tranquilo. Primero porque cambio de categoría en el peso. En la lucha soy 62 kilogramos y en la playa 70 kilogramos. No tengo que hacer dieta. Compito en la playa, los tiempos de combate son más cortos. Es como más relajado. Lo disfrutas más. En el colchón a veces uno se presiona, hay más ansiedad».

En dos semanas, Montero volverá a México para enfrentar, primero el Campeonato Panamericano adulto y luego la primera parada 2025 de la Serie Mundial de lucha de playa 2025. En esta ocasión, ambas citas se disputarán en Monterrey.

En la última parada 2024 de la Serie Mundial de lucha de playa, en Porec, Croacia, Montero ganó el oro venciendo en la final a la ucraniana y número uno del mundo de la categoría, Oksana Herhel.

Montero logró medalla de plata en el Campeonato mundial U20 y medalla de bronce en la edición mundialista U23: «Creo que la meta es ser campeona mundial. Ya he logrado dos medallas, plata y bronce», aseguró la luchadora de 21 años.

Montero logró para Venezuela la primera medalla de oro en los I Juegos Panamericanos Junior, en Cali 2021. Ese ciclo lo culminó a un paso de anotarse a Paris 2024: «Estuve muy cerca. Pensé de verdad que podía lograrlo, pero no es fácil. Yo apenas tenía dos años compitiendo en la categoría adulta y fui directamente a los clasificatorios olímpicos. Este ciclo olímpico es un reto. Me propuse no solo clasificar a los Juegos Olímpicos, sino lograr medalla. Son cuatro años de fuerte trabajo y una buena preparación, pero creo que sí puedo lograrlo».

«Al quedar tan cerca (de la clasificación olímpica), me destruyó un poco, me bajó los ánimos. Tenía que seguir entrenando para los campeonatos de mi categoría, pero también me enseñó mucho. Quiero buscar la clasificación en este ciclo en los primeros clasificatorios olímpicos y no esperar hasta el último», reflexionó Montero.

«Ahora estoy trabajando mucho mi base. Me falta fortalecer más. Más táctico y más técnico. Las condiciones y la disposición siempre han estado.

elsiglo

CJL