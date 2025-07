Asamblea Nacional declara ‘persona non grata’ a Türk 

La Asamblea Nacional declaró este martes ‘persona non grata’ al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y a los miembros de su oficina, al acusarlo de guardar silencio sobre los 252 migrantes «secuestrados» en El Salvador y los 18 menores de edad «retenidos» en Estados Unidos.

Los diputados también aprobaron por unanimidad solicitar al Ejecutivo de Nicolás Maduro que Venezuela «se salga» de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) mientras Türk «esté a cargo».

El viernes, Türk advirtió en un informe que las libertades fundamentales en el país caribeño han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las presidenciales y parlamentarias celebradas en estos años, y que diversas personas «han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos».

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, mostró una fotografía de Türk y lo llamó «sátrapa» y «basura», a la vez que lo acusó de hacerse «la vista gorda de crímenes atroces».

Durante el debate, el diputado dijo que el funcionario de la ONU ha cometido «crímenes penados en Venezuela» y, en ese sentido, expresó que Türk «es cómplice de secuestro, es un calumniador y es un hipócrita».

Previamente, la diputada chavista Iris Varela señaló como «un deber» del pueblo venezolano y de la AN «declarar persona non grata» a Türk, quien, según dijo la funcionaria, «no sirve para proteger los derechos humanos de la humanidad» y forma parte de un sistema que -expresó- es utilizado para «intervenir a los países soberanos y para arrodillar a los que no se les alinean».

A juicio de la también exministra de Servicio Penitenciario, el alto comisionado «guarda un silencio escandaloso» sobre «la violación de derechos humanos» y «todas las atrocidades que comete el imperio en el mundo», entre ellas, lo que «hace contra los venezolanos».

Por tanto, la diputada propuso que, además, el fiscal general, Tarek William Saab, comience «acciones penales» contra Türk.

Por su parte, el diputado Saúl Ortega dijo que, con el reciente informe del funcionario de la ONU, se busca una «justificación para una agresión» contra Venezuela.

El viernes, el Gobierno venezolano acusó a Türk de instrumentalizar «políticamente» los DD.HH., por lo que considera que su gestión «quedará registrada en la historia como una de las más nefastas que haya pasado» por la oficina de la ONU.

En febrero de 2024, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica del Acnudh, establecida desde septiembre de 2019, por supuestos sesgos en su labor, según el Ejecutivo.

Sin embargo, dos meses después, el mandatario Nicolás Maduro invitó a la oficina del Acnudh a volver a Venezuela y propuso superar «las diferencias», una vuelta que se concretó más de medio año después.

EFE

AC