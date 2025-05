Aragüeños alzaron la voz para exigir salarios dignos

A propósito del Día Internacional del Trabajador, una significativa cantidad de aragüeños salió a las principales calles de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, para exigir un incremento salarial digno, que permita cubrir sus necesidades básicas. Esto luego de que el presidente de la República Nicolás Maduro Moros, anunciara un aumento en las bonificaciones.

Trabajadores exigen un salario mínimo de 200 dólares

Durante el encuentro estuvieron presentes diversos sectores laborales, incluyendo empleados públicos, personal de la salud, obreros, docentes, adultos mayores, quienes con pancartas con mensajes contundentes como «por salarios justos y trabajo decente», «contra los apagones y neveras vacías» «SOS comida», caminaron desde la avenida Bolívar con Ayacucho hasta el boulevard Pérez Almarza.

Más allá de ser una fecha para el encuentro y compartir laboral, este día desde hace algunos años se ha vuelto una jornada de manifestaciones, concentraciones y marchas para alzar la voz y denunciar la precariedad de los salarios y la pérdida de beneficios laborales.

En esta oportunidad nuestro equipo reporteril conversó con los representantes de los sindicatos y organizaciones laborales para conocer su opinión luego del incremento realizado el día miércoles por el Presidente de la República.

Hablan los actores

En este sentido, Edgar Capriles, coordinador general de Aragua en Red, expresó que era necesario realizar dicha protesta para rechazar los salarios «miserables» que se dieron a conocer hace pocas horas, «creyeron que hicieron un gran aporte cuando lo que es relevante es la inflación y la gente no tiene con qué comer, esos son los regalos que está dando el Gobierno a los trabajadores de Aragua, hasta que el cuerpo aguante vamos a seguir protestando y manifestando lo que sentimos, porque este pueblo no merece esta vida miserable».

Doris Quintana, delegado nacional del Colegio de Enfermería en el estado Aragua Rodrigo Campos, candidato a la Gobernación de Aragua Edgar Capriles, coordinador general de Aragua en Red

De igual manera, Doris Quintana, delegado nacional del Colegio de Enfermería en el estado Aragua, mencionó que desde tempranas horas salieron a la calle con todos los trabajadores del sector salud y educación para denunciar la situación socioeconómica que están viviendo los venezolanos, «no tenemos un HCM, no tenemos política social, estamos pasando es necesidad y hambre, y bono no es salario, seguimos con los 130 bolívares como trabajadores del sector salud pasando necesidades y hambre, con déficit de insumos y materiales que no tenemos en nuestras instituciones».

Sueldo mínimo no alcanza ni para un kilo de queso

Por su parte, Roberto Campero, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, informó que es lamentable el fallecimiento del salario mínimo, «más de 5 millones de venezolanos no reciben el Bono de Guerra, los pensionados, jubilados, sector transporte, comerciantes, no reciben el Bono de Guerra, por eso ante los apagones, ante la nevera vacía, hoy toda Venezuela padece de hambre, porque el salario no alcanza y violan el artículo 91 de nuestra Constitución, que es un salario digno que cubra la cesta básica».

Candidatos también participaron en la movilización

El candidato a la Gobernación del estado Aragua por Unión y Cambio y Un Nuevo Tiempo, Rodrigo Campos, señaló que una vez más se encuentran acompañando el clamor de los trabajadores de la entidad aragüeña, «hoy todo el mundo está pendiente de cuánto está el dólar paralelo y el dólar oficial, porque saben que los salarios no alcanzan, que los salarios son de hambre; quiero aprovechar para hacer una propuesta clara a todos los que dependan del gobierno regional del estado, nosotros vamos a restituir el seguro de HCM que fue eliminado por el primer gobierno del PSUV en Aragua».

Teodomiro Aguilar Beatriz Fernández, jubilada Roberto Campero, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza

Por su parte, Luis Eduardo Martínez, candidato a la Gobernación del estado Aragua, indicó que se encuentran solidarios con los trabajadores de Aragua y destacó su indignación por las decisiones del día miércoles, «bono no es salario, bono no repercute ni en las prestaciones, ni en los aguinaldos, ni en las vacaciones, exigimos al Gobierno Nacional salarial los bonos para garantizar el mejor ingreso de nuestros trabajadores».

A su vez, José Caricote, candidato a legislador por el partido de Arepa Digital, añadió que más allá de celebrar están protestando para que se respeten sus derechos, «estamos exigiendo mejores sueldos para los trabajadores, especialmente para los jubilados y pensionados, aquí tiene que haber un sueldo mayor de 200 dólares, nosotros les exigimos al Gobierno Nacional y a la empresa privada que los sueldos para nuestros trabajadores sea por encima de los 200 dólares».

Una «burla» el aumento implementado

Teodomiro Aguilar, pensionado, acotó que los pensionados y jubilados fueron los más golpeados con los anuncios del día miércoles, «lastimosamente la pensión se mantiene congelada y nuestras reivindicaciones no fueron atendidas, entre eso lo que significa la difusión de contrato colectivo y el 9% que se le descuenta a los empresarios todavía permanece congelado y no se le suministra a los trabajadores».

Entre tanto, la profesora Beatriz Fernández dijo que todos deben salir a protestar para que el mundo vea el descontento del pueblo ante la situación económica, «hay colegas que se están muriendo por falta de medicamentos, porque no tienen con que comprarlos, lo que nos aumentaron es una miseria, qué hacemos nosotros con 130 bolívares, ni siquiera para comprarnos una harina y un kilo de queso, nos están matando de hambre».

Luis Eduardo Martínez, candidato a la Gobernación del estado Aragua José Caricote, candidato a legislador por el partido de Arepa Digital

Para finalizar, Yolanda Rengifo resaltó lo siguiente «al presidente Nicolás Maduro es al que hay que preguntarle qué pasó con el salario, no es justo que trabajemos todos los días y nos esforcemos en sacar al país adelante para sólo obtener una miseria, porque eso es lo que tenemos, lastimosamente el salario ha muerto, y no se ven las esperanzas de poder resucitarlo».

Vale destacar que estas acciones se suman a otras similares que se desarrollaron en diferentes ciudades del país en conmemoración del Día del Trabajador, dejando en evidencia el descontento que existe actualmente por la clase trabajadora, donde hombres y mujeres necesitan hasta 3 trabajos para tan siquiera comer.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

CJL