La estadounidense Amanda Anisimova, finalista de Wimbledon, aseguró que mucha gente le dijo que si se tomaba un tiempo para descansar, no volvería a estar entre las mejores del mundo. La tenista demostró que se equivocaban tras regresar con contundencia tras ocho meses de descanso en 2023 para priorizar salud mental.

Anisimova regresó al tenis como una de las mejores.

La jugadora de Nueva Jersey decidió tomarse ocho meses de pausa entre mayo de 2023 y enero de 2024 por sentirse cansada del tenis. En este Wimbledon Anisimova tendrá la oportunidad este sábado de ganar su primer Grand Slam contra la polaca Iga Swiatek.

«Esto te demuestra que es posible y creo que es un mensaje muy especial que estoy siendo capaz de mostrar. Cuando me tomé el descanso, mucha gente me dijo que no volvería a estar entre las mejores de nuevo porque me había ido durante mucho tiempo. Fue difícil digerirlo, porque quería volver, conseguir muchas cosas y ganar un Grand Slam algún día», dijo Anisimova en rueda de prensa.

«Es muy especial para mí haber podido demostrar que se puede volver al top si te priorizas a ti misma. Significa mucho para mí», añadió.

En la final, la estadounidense se medirá a Iga Swiatek, una jugadora a la que Anisimova admira y que ha ganado las cinco finales de Grand Slam que ha disputado.

«Iga es una jugadora increíble. Es una inspiración para mí. Su ética de trabajo y todo lo que ha logrado es muy inspirador. Estoy segura de que va a ser un partido increíble. Competir con una jugadora así va a ser superespecial. Ojalá pueda sacar un tenis de mucha calidad y plantear una batalla ahí. Voy a tratar de disfrutar cada momento sin pensar en lo que hay en juego», destacó.

