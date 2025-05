El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que ataron una victoria bonita este domingo ante el RC Celta (3-2). El resultado les permitirá dar la pelea en el Clásico del próximo domingo ante el FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys por LaLiga EA Sports. Para el choque, aseguró, no deberán inventar muchas cosas.

Ancelotti está listo para dar la pelea en el Clásico

«Jugamos hace una semana el último partido, fue competido, estuvimos muy cerca de ganar y yo creo que no hay que inventar muchas cosas. Hay que intentar plantear un partido serio, y lo vamos a plantear y jugar con toda la confianza del mundo. A pesar de todas las dificultades, el hecho de que estamos ahí y poder pelear este partido es algo bonito», declaró Ancelotti en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que el Clásico supondrá una gran oportunidad para luchar por LaLiga. «Lo vamos a preparar bien, vamos a plantar cara en el partido de domingo. Creo que va a ser un partido, no digo decisivo, pero casi», dijo. «Si ganamos, tendremos un punto de desventaja. LaLiga está en la mano del Barcelona, pero vamos a tener más oportunidades si somos capaces de ganar», añadió.

Además, el técnico italiano confesó que tiene claro el once que sacará ante el conjunto azulgrana. «El equipo está claro. Rodrygo tiene un poco de fiebre, creo que se va a recuperar. Tenemos una semana, el tiempo necesario para preparar muy bien el partido», manifestó.

En otro orden de cosas, Ancelotti habló de la relajación tras el 3-0. «El partido parecía acabado, tuvimos la oportunidad para marcar el cuarto con Arda. Después hicimos el cambio porque Asensio no podía más. Sufrimos un poco más del necesario, pero hay que tener en cuenta que con la salida de Asensio del campo faltaban seis defensas. No siempre somos capaces de arreglar estas cosas. Lo hicimos muy bien. Sí, se podía manejar mejor la ventaja, hemos sufrido un poco, pero al final es una victoria bonita», indicó.

«Güler nunca perdió la confianza»

Por otra parte, valoró la progresión de Arda Güler. «Ha sido una progresión natural de un jugador que tiene ganas de jugar en el Madrid, que tiene mucha calidad, que ha trabajado mucho. Nunca ha perdido la confianza, porque es evidente que el Güler de septiembre no es el Güler de hoy. Ha cambiado mucho, sobre todo su perfil físico, es un jugador mucho más contundente a nivel físico, y la calidad la mantiene. Ha sido una progresión bastante normal y natural de un joven en el Real Madrid», subrayó.

«Yo tengo la responsabilidad de intentar manejar lo mejor posible la plantilla, no el individuo. A veces afecta más a algunos jugadores que a otros. En la historia de Real Madrid, se dice que los grandes jugadores tienen que chupar banquillo para ser titular indiscutible en el Real Madrid. Arda lo hizo muy bien el año pasado, lo está haciendo mejor este año y lo va a hacer mejor el próximo año. Tiene el perfil de un jugador que puede ser titular en el Real Madrid», continuó.

Además, cree que el turco, «por lo que está haciendo ahora, puede jugar el partido de domingo«. «No hay ninguna duda sobre esto. Va a competir para estar en el once inicial», señaló. «Lo veo mucho mejor, con menos responsabilidad este año que el año pasado. El año pasado parecía que tenía una presión demasiado grande para su edad. Está manejando muy bien esto. Está mucho más tranquilo, tiene mucha más confianza, se comete un error, no es el fin del mundo… Hace dos meses le di un palo a los que estaban a su alrededor y ahora tengo que felicitarles porque han hecho un buen trabajo», expresó.

Respecto a Kylian Mbappé, cree que será «un jugador muy, muy importante» en el Clásico. «El hecho de que el Barcelona tenga una línea muy adelantada, hará que sus movimientos a la espalda sean muy importantes. Es decisivo», apuntó.

Por último, Ancelotti habló de la conexión entre Bellingham y Vinícius en el partido de este domingo. «Bellingham hizo un trabajo físico muy grande, estaba cansado al final, era la última jugada. No es que no haya querido darle el pase, ha querido conducir un poco más. No ha notado que el rival estaba atrás. Es una jugada que en un final de partido puede pasar por el cansancio», finalizó.

También te puede interesar: El regreso de Acuña Jr. copa interés de fanáticos

elsiglo con información de El Nacional

LG