El alza de la tasa de cambio del dólar ha impactado fuertemente en los locales o puestos de comida rápida, incluso los comerciantes de este sector han tenido que subir levemente sus precios a la par del incremento de los insumos, ingredientes para elaborar sus propuestas gastronómicas.

Alza del dólar golpea con fuerza a los comercios de comida rápida

Al respecto, David Martínez, quien vende perros calientes y hamburguesas en el centro de Maracay, afirmó que han tendido que aplicar estrategias para sostener sus negocios, asegurando que es parte del venezolano resolver y adaptarse a las dificultades, porque el aumento del dólar lo afecta a ellos y a todos.

«Afecta en todo los rubros, lo que molesta es que lo que tú vendes el día de hoy a un precio, tal vez no alcanza para reinvertir el día de mañana con lo mismo. Entonces la poca ganancia que genera se va en inversión y es como todo, si te comes la inversión con las ganancias cómo haces para seguir trabajando, eso es algo que afecta todo los rubros, no hablo nada más de la comida rápida, sino a nivel de zapatería, farmacia y lo que sea», puntualizó el comerciante.

Martínez explicó que los vendedores de comida rápida están organizados, ya que diariamente evalúan las tasas de cambio del día y el precio de los materiales, donde llegan a un acuerdo para fijar precios no tan elevados y así no caer en una competencia desleal.

«Que es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de invertir lo menos posible hoy. Para estar pendiente de los precios, y si hay que subirlo se subirá. En estos días teníamos los perros 2 por 140 bolívares, y tuvimos que subirlo de una vez a 2 por Bs. 200. A lo mejor mañana tendremos que subirle 10 o 20 bolívares más, para así no estar con esa inversión tan fuerte», aclaró.

Martínez explicó que ya no hay miedo de subir los precios, pero lo hacen de manera consciente para no afectar las ventas y el bolsillo del cliente, que estos últimos entienden el motivo de los aumentos. «Ya se perdió el miedo de subir los precios del producto, hay que subirlo y ya si se requiere, sin tanto abuso, claro está», dijo.

Por su parte, Luis Suárez afirmó que la inestabilidad de la economía en el país, si lo está afectando bastante como comerciante, ya que diariamente ven la tasa de cambio y a partir de allí analizan si es conveniente subir el precio de los productos o no.

«Estamos obligados a vender al dólar BCV, pero nosotros nos hemos reinventado que ahora ponemos los precios en bolívares», dijo.

Aclaró que decidieron fijar los precios en la moneda de uso oficial en el país, debido a que así les es más factible ajustar los precios. No obstante, Suárez aseguró que los más afectados es la clientela, y a su vez ellos por no tener ventas.

«Cada vez que vienen nos dicen: -Oye, ayer lo tenías a 200 y hoy está en 220. Pero yo les explicó cuando nosotros vamos a comprar la mercancía, ellos todos los días te cambian los precios, entonces esa es la realidad», comentó.

Por último, Daniel Martínez, quien vende papelón con limón en la calle, afirmó que lucha por adaptarse a los cambios de la tasa de cambio, esperando que esta situación se estabilice.

«La mayoría de la gente está comprando lo necesario, que es la comida. Lo que es la ropa y las otras cosas se achantan. Y sobre mi negocio, las ventas han bajado bastante, y uno tiene que trata de establecer un precio para poder vender, porque sino cómo uno hace», finalizó.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

LG