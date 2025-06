Alianza del Lápiz busca diálogo por la economía y alimentación

En respuesta al llamado a diálogo de la recién electa gobernadora Joana Sánchez, el día de su acreditación, Wladimir Rodríguez, secretario general de la Alianza del Lápiz en el estado Aragua, manifestó la disposición de su organización a participar, siempre y cuando la mesa de discusión se enfoque en las necesidades reales de los aragüeños y no en «un diálogo de cúpulas políticas».

Rodríguez enfatizó que desde la Alianza del Lápiz siempre hemos apostado al diálogo, al entendimiento, a la razón y al valor de las ideas, indiferentemente que tengamos posiciones distintas o tengamos visiones distintas de país.

Sin embargo, subrayó la importancia de que este proceso sea genuinamente beneficioso para la población. «Lo primero es Aragua y Aragua merece que discutamos no un diálogo de cúpulas políticas o de políticos, tenemos que hacer un diálogo para la gente, un diálogo que les sirva a los ciudadanos», sentenció.

El vocero de la Alianza del Lápiz delineó una agenda de temas cruciales, que a su juicio deben ser el centro de cualquier conversación. En primer lugar abordó la situación económica de las familias aragüeñas.

«Hoy el estado de Aragua tiene un problema que tenemos que valorar. El ingreso económico de una familia aragüeña refleja pobreza, miseria, falta de educación y todo lo que engloba los problemas de salud», argumentó Rodríguez.

Para mejorar los ingresos de los ciudadanos, propuso iniciativas concretas. «Necesitamos construir diálogos y construir puentes que permitan mejorar los ingresos de los ciudadanos», afirmó.

Entre sus propuestas destacan la culminación del tramo ferroviario Puerto Cabello-Cagua y también «convertir Cagua en un gran centro de acopio, un puerto seco».

Asimismo, instó a la «apertura de una vez por todas del Aeropuerto Internacional de Carga y Descarga ubicado en Palo Negro, lo que traería y desarrollaría un circuito económico no sólo para Libertador, sino para los municipios vecinos como Lamas, Linares Alcántara, Sucre y Mariño».

También sugirió la explotación de las canteras de carbonato de calcio en San Sebastián de los Reyes, actualmente «ociosas», para generar una gran cantidad de empleos directos e indirectos.

Por otra parte, Rodríguez puso el foco en la seguridad alimentaria de la población. «Los aragüeños no están comiendo bien; es necesario montar un plan de alimentación escolar supervisado y desarrollado en cada uno de los colegios del estado de Aragua y atender por supuesto, a los sectores más vulnerables, que son los ancianos», manifestó.

En cuanto a la salud, criticó la situación actual. «Hoy el que no tiene dólares en el bolsillo no tiene derecho a la salud y no solamente el tema de resolver el problema del Hospital Central de Maracay, que tiene 25 años este gobierno al frente y que está descuidado y que el 75% de los quirófanos están inservibles, no hay instrumentista, ni anestesiólogo, porque no hay recursos humanos», detalló.

La solución, según Rodríguez, radica en «cómo descentralizamos la salud a través de recuperar los Núcleos de Atención Primaria para hacer el seguimiento a cada miembro de las comunidades, ancianos, niños y tener un proceso de apertura de medicinas y controles para eso, de salubridad para resolver los temas importantes para que los aragüeños puedan vivir mejor».

Asimismo, el secretario general de la Alianza del Lápiz no dejó de lado la preocupante situación del Lago de Valencia. «Un tema fundamental, un problema que está latente, un problema de salud, para todos esos sectores que están ahí», dijo.

«Esos son los temas que estamos dispuestos a discutir, no para tomarnos una foto, es para hablar los problemas de los ciudadanos. Queremos dialogar con muchísimo gusto, pero primero que pongamos la agenda en el ciudadano y los aragüeños para así debatir», concluyó Rodríguez.

