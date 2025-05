Ricardo Montes de Oca se prepara para afrontar el torneo de la NCAA en Estados Unidos, tras batir la marca nacional de salto con pértiga al aire libre.

El garrochista se adapta rápidamente al sistema competitivo universitario en Estados Unidos

Montes de Oca logró 5.44 metros el pasado fin de semana en el Dani Palooza Last Chance Meet. Con esta marca además aseguró el boleto a las clasificaciones nacionales de la NCAA (la asociación nacional de atletas de educación superior en Estados Unidos).

«Ahora tengo la primera fase de la NCAA en mi zona, donde hay bastantes saltadores buenos. En esta zona estoy de top 13 y debo quedar entre los 12 primeros para buscar la clasificación nacional», contó el estudiante, desde enero, de High Point University en Carolina del Norte, Estados Unidos.

«Aunque me siento saltando bien. Estoy más fuerte corporalmente, aún necesito mejorar mi técnica. Con 17 años estaba saltando 5.40. En ese momento saltaba mucho, tenía muchas sesiones y mejoré la técnica.

Ahora me siento bastante fuerte, pero necesito corregir mi técnica», comentó el nativo de Barquisimeto, estado Lara, analizando la utilización de garrochas más grandes tras su mejoría física.

«En mi opinión es muy importante para los atletas. Que estén en constante competencia, que estén fogueándose con otros atletas de más alto nivel. Eso es una de las cosas que me ha ayudado a mejorar aquí. Llegué en enero y llegué a la temporada competitiva. Tuve una preparación desde octubre hasta diciembre y ya llegué en enero, compitiendo. Una de las cosas que más me fogueó fue estar con competidores que fácilmente me podían ganar y saltar más que yo. Eso te genera un ritmo muy diferente.

Es como que siempre estuviese compitiendo en un campeonato suramericano. Compites con atletas olímpicos o mundialistas. Me ha ayudado a motivarme más a impulsarme más», explicó precisamente el campeón del evento regional con 5.40 metros en el mes de abril.

Montes de Oca acumula once competencias en 2025, y ha logrado ocho victorias y dos subcampeonatos, incluyendo la marca nacional bajo techo (5.60 metros) en el Doc Hale Virginia Tech Invitational, el 7 de febrero. «Competir todos los fines de semana no me lo esperaba. Mi cuerpo se agotó un poco y hubo un tiempo en marzo que tuve un pequeño dolor en el isquiotibial y tuve que tratarlo. Pasé casi el mes completo y de allí al Suramericano Adulto en Argentina. Ahora es que mi cuerpo está entrando nuevamente en el ritmo de competencia».

Montes de Oca tiene en mente también la cita panamericana júnior, donde se abren buenas oportunidades de alcanzar el primer lugar y el cupo panamericano adulto, tras la no presencia de Estados Unidos en la justa del atletismo: «Los Juegos Panamericanos Júnior (Asunción 2025) y el Campeonato Mundial de Atletismo van a ser las competencias internacionales. Espero poder ir a las dos y prepararme bien. Compitiendo bien, sintiéndome fuerte y darlo todo en esos dos eventos.

