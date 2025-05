Adrián Fiorenza: «Venezuela es un punto máximo en mi trayectoria como entrenador»

Luego de más de 20 años en España, Adrián Fiorenza asume la selección nacional femenina de voleibol. «Siempre he tenido la expectativa de entrenar un equipo nacional. Se dio la oportunidad aquí en Venezuela. Un lugar con gran talento, con pasado, con historia de participación olímpica. Es un salto de calidad que lo asumo con mucha responsabilidad, con un compromiso máximo, pero también con energía, entusiasmo, con ganas de hacer las cosas. Para mi es un desafío y un punto máximo en mi trayectoria como entrenador», contó el estratega de origen argentino previo a un entrenamiento con sus nuevas dirigidas.

Luego de más de 20 años de experiencia en el voleibol español, Fiorenza dirigirá a Venezuela en el apartado de selecciones femenino

Fiorenza dirigió desde 2003 a siete clubes españoles, principalmente en la sección de voleibol del Fútbol Club Barcelona. Ahora buscará devolver a Venezuela a los primeros planos: «Nosotros sabemos que en el contexto suramericano existen unos niveles que están marcados por el ranking. Hay que ser conscientes de esos niveles sin renunciar nunca a nada. Es decir, afrontar cada competición, teniendo la expectativa de que cada partido se lucha. A partir de ahí hay partidos muy difíciles, donde vamos a jugar contra equipos, que, si bien potencialmente podríamos estar al mismo nivel, llevan un trabajo previo, en el cual nos aventajan. Entonces nosotros vamos a tener que poner de nuestra parte. Una energía extra, una preparación extra en este período corto que tenemos y salir a competir. Cuando empiecen los partidos, claro que queremos ganar», apuntó pensando ya en el Campeonato Suramericano y la Copa Panamericana a disputarse prácticamente seguidos en poco más de un mes.

Jugadoras como Juliennis Regalado, Meriyen y Madeleine Serrano, Karenlys Segura e Isabel Fernández ya se sumaron al equipo a la espera de la incorporación de Roslandy Acosta, Nelmaira Valdés o Johenlis Belisario. La convocatoria de Fiorenza no está cerrada: «Creo que hay que analizar bien cuál es el procedimiento de la clasificación a las diferentes competiciones. Ahora mismo el voleibol se rige por el ranking FIVB (Federación Internacional de Voleibol) y nosotros empezamos de cero.

Entonces, es importante que en la planificación primero se incluyan muchos eventos en los cuales podamos participar y tratar de sumar puntos y segundo, que podamos tener también las jugadoras más aptas para afrontar con seriedad y opciones de sumar en esos partidos».

El técnico nativo de Buenos Aires no ve premura en llegar a Los Ángeles 2028: «A partir de ahí si no es un primer período olímpico, más allá de las personas, entrenadores, deportistas, etc., hay que pensar también a dos ciclos. Porque hay jugadoras aquí mismo ahorita trabajando que tienen 14, 15, 16 años que la plenitud en el voleibol, la madurez, se alcanza más cerca de los 30 años que de los 20. Es todo un camino, sin renunciar nunca a nada».

El camino a largo plazo para Fiorenza, incluye el seguimiento de las opciones contractuales en el exterior: «Afortunadamente, los responsables de la Federación Venezolana de Voleibol son sumamente conocedores del voleibol internacional. Entonces, ellos saben que es importante que existan esas posibilidades competir y como sea, tratar de buscar que las jugadoras jóvenes, de los equipos U19 (categorías menores), U17, que pueda, que salga, compita, afronte, esas competiciones panamericanas e incluso en algún momento si se da la oportunidad, tener un fogueo amistoso antes de afrontar el tipo de competición continental. Es muy importante asumir el acompañamiento de las jugadoras jóvenes que se van a jugar a ligas internacionales para que hagan buenas selecciones. Para que compitan en lugares donde sigan siendo preparadas. Para que sigan desarrollando su talento y para que cuando vengan al período de selecciones, que es corto, estén a plenitud».

elsiglo

JV