Accidentes viales impulsan ventas de equipos de protección

En las últimas semanas, el ramo de ventas de cascos y otros elementos de seguridad para motociclistas ha experimentado un incremento en sus ventas, alcanzando un aumento del 40% en comparación con meses anteriores.

Los cascos son el accesorio más buscado por los conductores

Consideran los comerciantes de estos rubros que este fenómeno está vinculado directamente a una serie de accidentes ocurridos en la entidad, que han puesto de manifiesto la importancia de la seguridad vial entre los conductores.

Aury Yanci

En este sentido, los vendedores afirman que el aumento en ventas no solo se relaciona con los cascos, sino también con otros productos como guantes y lentes protectores.

«Como vendedores hemos visto un cambio en la mentalidad de los motociclistas. La gente está comenzando a entender que la seguridad no es opcional, es esencial», comentó José Pérez, propietario de una tienda especializada en artículos de seguridad vial en Maracay.

Asimismo, Pérez destacó que ante la ola de accidentes reportados en Maracay, muchos conductores han optado por replantearse sus hábitos e invertir en su protección personal.

«Tenemos cascos desde los 35 dólares hasta los 80 dólares, según la marca, modelo y diseño. Los conductores están entendiendo que los llamados cascos Sandoval no protegen y están invirtiendo en su seguridad», afirmó.

Los cascos certificados tienen un costo a partir de los 35 dólares

Por su parte, Aury Yanci mencionó que en su local la venta de cascos certificados ha estado «buena», pues a su juicio, los conductores de motos «se han puesto las pilas» y están pensando más en su resguardo personal.

«Hoy en día se han reportado muchos accidentes, todos los días leo algo negativo sobre un motorizado en los medios de comunicación. Gracias a Dios se han acercado a la tienda, porque saben que su seguridad y la del copiloto está primero», señaló.

Yanci agregó que como vendedora ofrece diversas opciones y modalidades de pago, de modo que cada persona se lleve el producto deseado sin afectar tanto su bolsillo.

«Tenemos modalidad de cuotas. Hay quienes juegan san para adquirir estos accesorios. También tenemos sistema de abono, entre otras modalidades para que los interesados se lleven sus productos sin ningún tipo de problema», enfatizó.

Finalmente, espera que esta buena racha en ventas se mantenga y que los conductores de dos ruedas sigan aferrándose a la vida mediante las medidas de seguridad vigentes para la movilidad de vehículos y motos.

