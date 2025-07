Como si se retrocediera a la cultura culinaria de tiempos ancestrales, de los primeros pobladores, quienes consumían las carnes de los animales que cazaban a la brasa o leña, actualmente es una modalidad exquisita al más alto nivel, a la que le han añadido herramientas y técnicas especiales.

¡A la brasa! Una modalidad exquisita

Pero, la tendencia de emplear esta técnica en la alta gastronomía, no solo se limita a preparar carnes; uno de los grupos de alimentos que quedan mejor cuando se cocinan a la brasa es el de las verduras.

A tomar en cuenta, las verduras y hortalizas cocinadas a la brasa deben ser hortalizas tiernas, frescas y de buena calidad para que su sabor sea auténtico y sabroso. Es por ello que la mejor forma de elegir las verduras para cocinar en nuestra parrilla es fijarnos en aquellos productos que estén en ese momento de temporada.

Sobre la carne

Si bien es cierto que existen contradicciones respecto al consumo de carnes, sobre sus beneficios, de si son saludables o no al organismo, su aporte de vitaminas no ha sido puesto en discusión.

Ahora bien, hay múltiples maneras de cocinar las carnes, ya sean rojas o blancas, y una de ellas es a la brasa o en asados, ahora, muy en tendencia.

¿Por qué a la brasa?

Datos sobre la técnica de cocción a la brasa o igual a la parrilla, indican que entre sus beneficios está un menor consumo de grasas añadidas, ya que estas se cuecen en las propias.

Se dice además que este método de cocinar, le da un un sabor más intenso y que además retienen los nutrientes, por lo que hace de este alimento, uno de los primeros de la humanidad, más saludable al organismo. La recomendación para la elaboración de exquisitos cortes de carne con estas técnicas culinarias es controlar la intensidad del fuego para que no se quemen y, en el caso de los cortes más gruesos, cocinarlos a fuego moderado o bajo, para que se cocinen bien por dentro.

Sin embargo, para los cortes de carne con menos grosor, el fuego debe ser más intenso, lo que le permite adquirir un sabor más delicioso.

Otra recomendación de los expertos, en este tipo de cocción, es no hacer agujeros o pinches a los cortes de carnes buscando que se cocinen mejor, si es usted de los que las prefieren bien cocidas, ya que de esa manera, aunque ciertamente se cocinarán más rápido, no quedarán jugosas, sino por el contrario sumamente resecas. ¡Ojo!, No solo cortes de carnes rojas o blancas se hacen a la brasa, también se pueden cocinar con este método, embutidos, pescados, verduras y mariscos.

También te puede interesar: Espagueti verde con Philadelphia

elsiglo

LG