En julio pasado se registraron 119 fallecimientos por accidentes de tránsito en Venezuela. Así lo informó el Observatorio de Seguridad Vial de la ONG Paz Activa, que indicó que más de la mitad de las víctimas eran conductores de motocicletas.

En julio murieron 119 personas en accidentes de tránsito en el país

En total, según un boletín difundido el martes, se contabilizaron 285 siniestros viales durante el mes, que dejaron además 393 personas lesionadas. Entre los fallecidos, 91 eran hombres, 23 mujeres y en 5 casos no se pudo determinar el género.

La mayoría son motorizados

Detalla que los motorizados encabezaron la lista de víctimas mortales con un 54%, seguidos por conductores de vehículos (19%), peatones (12%), pasajeros de motos (7%), ocupantes de carros (4%), ciclistas (3%) y pasajeros de autobuses (1%).

En cuanto a los heridos, la organización señaló que 71,8% fueron hombres y el 28,2%, mujeres. El grupo de edad más afectado se ubicó entre 10 y 24 años, incluyendo menores de 17.

El OSV explicó asimismo que los accidentes de tránsito más comunes en julio fueron colisiones simples (119 casos). Le siguieron de derrames de motocicletas (55), arrollamientos (43), choques contra objetos fijos (23), vuelcos de vehículos (15) y otras modalidades (27).

La organización señaló que, una vez más, el factor humano fue determinante en la mayoría de los hechos. Por eso, insistió en la necesidad de reforzar programas de educación y prevención vial, con campañas sostenidas que incluyan a todos los sectores de la sociedad.

Anuncian campaña de seguridad vial

En paralelo a la difusión de las cifras, el fiscal general Tarek William Saab anunció el inicio de una campaña de concientización destinada a disminuir los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados conductores de motos.

Durante una rueda de prensa, informó que casi 18.000 infractores viales en lo que va de año se identificaron como motorizados. Frente a 3.386 conductores de automóviles y 722 choferes de otros vehículos como camiones, autobuses y camionetas.

La campaña, que lleva por lema «Si enciendes tu moto, no apagues tu vida», busca sensibilizar sobre la importancia de respetar las señales de tránsito. Además de promover el uso del casco de seguridad y evitar maniobras peligrosas.

El plan contempla la difusión de mensajes en prensa, televisión, cine y vallas publicitarias, además de la activación de 24 fiscalías especializadas y la participación de más de 300 funcionarios del Ministerio Público para respaldar la iniciativa.

También te puede interesar: Venezuela denuncia que EE.UU. enviará un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear

elsiglo con información de El Nacional

LG