Caracas encabeza la lista de las ciudades más costosas de Venezuela para vivir, de acuerdo con un informe de la plataforma internacional Living Cost, que analiza más de 9.000 urbes en todo el mundo. El estudio ubica a la capital como el centro urbano con el gasto mensual más alto del país, muy por encima del salario promedio nacional.

Caracas es la ciudad más cara de Venezuela para vivir

El reporte señala que el costo de vida en el país se calcula en 823 dólares mensuales, cifra 1,39 veces más barata que el promedio mundial. Sin embargo, el ingreso medio apenas llega a 207 dólares, lo que alcanza para cubrir los costos de vida durante poco más de una semana.

Esta brecha explica los motivos por los que muchos hogares enfrentan serias dificultades para sostener un estilo de vida similar al de países desarrollados.

Caracas, la más cara y la “mejor” para vivir en Venezuela

En el caso de Caracas, el gasto promedio mensual asciende a 1.130 dólares, casi 4 veces más que el salario medio local (328 dólares). La ciudad ocupa el puesto 4.987 entre 9.294 ciudades más costosas del mundo y el primer lugar en Venezuela.

Aun así, Living Cost la clasifica como la mejor para vivir en el país, al considerar su tamaño (2,25 millones de habitantes), conexiones y servicios.

Caracas resulta más cara que varias ciudades latinoamericanas de referencia, como San Juan, Santo Domingo, Bogotá, Medellín, Cali, Manaos, Guayaquil, Lima, Brasilia y Ciudad de Guatemala.

Su costo de vida incluso se acerca al de Ciudad de Panamá (1.514 dólares), San Salvador (1.304), Ciudad de México (1.319) o Estambul (1.255), lo que refleja su posición en la región.

Otras ciudades del país

Maracaibo: con un costo promedio de 711 dólares, es la segunda ciudad más grande de Venezuela, pero vivir allí resulta 5,4 veces más caro que el salario promedio (131 dólares).

Valencia: ubicada en el centro del país, registra un gasto mensual de 737 dólares, lo que equivale a 3,5 veces el salario local (211 dólares).

Maracay: alcanza los 823 dólares al mes, con un salario medio de 177 dólares, por lo que los costos son 4,7 veces más altos que los ingresos.

Barquisimeto: en el centro-occidente, el costo de vida es de 727 dólares, frente a un ingreso medio de 149 dólares, es decir, 4,9 veces superior.

San Cristóbal: una de las ciudades más económicas de la lista, con 661 dólares al mes, aunque el salario promedio de 199 dólares solo cubre una tercera parte de los gastos.

Según Living Cost, las mejores ciudades para vivir en Venezuela —por calidad de servicios, conexiones y costos— son, además de Caracas, Valencia, Maracaibo, Catia La Mar, La Guaira, Maiquetía, Los Teques y Maracay, entre otras.

En la clasificación global, el país ocupa el puesto 127 de 197 en costo de vida y el 173 entre los mejores lugares para vivir.

También te puede interesar: El euro cae por debajo de 1,16 dólares ante la crisis política en Francia

elsiglo con información de El Nacional

LG