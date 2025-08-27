Bilbao recibirá a Rubén Blades para el BIME, el congreso profesional de música.

El músico panameño Rubén Blades, ganador de 24 premios Grammy, será uno de los protagonistas del congreso profesional sobre la industria musical BIME Bilbao, que se celebrará del 28 al 30 de octubre en esa ciudad del norte de España.

Según informaron este miércoles los organizadores, Blades, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, reflexionará sobre el papel del artista en tiempos de cambio en la conversación que cerrará el BIME (Bizkaia International Music Experience).

Entre los artistas que estarán en el congreso figuran el dúo venezolano Mau y Ricky, la chilena Mon Laferte, los españoles Leire Martínez, Valeria Castro, Zahara y Álvaro Rivas, la chilena Francisca Valenzuela, el argentino Mat Alba, la rapera argentina Lara91K, el colombiano Esteban Rojas y el cantautor guatemalteco Jesse Baez.

Otros profesionales del sector que ofrecerán su visión del negocio musical son el responsable de bandas sonoras de Marvel Studios, el español Anele Oyekwere; la productora de videoclips de Rosalía y Dua Lipa, Kareen Saurí, y directivos de diversas empresas vinculadas al negocio de la música.

Además, este año BIME acogerá el I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas (CIIIC), un foro académico y profesional que reunirá universidades, investigadores y agentes culturales para debatir sobre los modelos culturales actuales.

Al margen del congreso profesional, BIME Bilbao incluye diversas actuaciones, en formato reducido, en salas de conciertos de la capital, que serán anunciados en septiembre.

Otra novedad de esta edición será la grabación de una sesión de las ‘Live on KEXP Sessions’ por primera vez en España.

