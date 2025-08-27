“Aragua es Cultura» un plan que busca impulsar la cultura local

Durante una rueda de prensa, el secretario de Cultura del estado Aragua, Nicolás González, anunció el lanzamiento del plan «Aragua es Cultura», una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional y local para promover la vida artística y tradicional de la región. El plan, enmarcado en las líneas estratégicas de gobierno y del Plan de la Aragüeñidad, busca fortalecer el talento local y fomentar la participación ciudadana a través de una agenda diversa y llena de actividades.

González destacó que los próximos días estarán llenos de eventos que abarcarán diferentes disciplinas con el fin de consolidar a Aragua como un epicentro cultural en el país. «Nuestra población va a poder disfrutar de estas obras teatrales, de eventos gastronómicos, de manifestaciones dancísticas y de una atención directa a quienes son el alma de nuestra cultura, nuestros cultores».

La agenda cultural arranca en los próximos días. Del 28 al 31 de agosto, los aragüeños podrán disfrutar de un festival de teatro que se llevará a cabo en diversos municipios, siguiendo los lineamientos del Ministerio de la Cultura. Esta iniciativa busca llevar las artes escénicas a todos los rincones del estado, garantizando el acceso a la cultura para toda la población.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

