Solicitan ley contra la violencia sexual en la infancia en Argentina

Expertas reunidas en un foro de la organización Aralma reclamaron al Congreso de Argentina una ley específica contra la violencia sexual en la infancia, con el objetivo de garantizar a las víctimas protección legal y acceso a la justicia, en un país donde no hay un registro real de este delito.

“Necesitamos una ley específica que tipifique las violencias contra las infancias. Con esto no vamos a resolver el abuso sexual infantil, pero el sentido simbólico de la ley es muy importante porque hace mella en la sensibilidad y el entendimiento de los y las profesionales de la justicia, que es donde tenemos un retraso tremendo”, afirmó la socióloga e investigadora Dora Barrancos.

La petición se hizo y se aplaudió durante un foro virtual organizado esta semana en Buenos Aires por Aralma, una ONG dedicada a la asistencia, investigación y capacitación en infancia, adolescencia y familias, donde se consideró clave la capacitación en el sector judicial y recabar datos que reflejen la incidencia real de esta violencia.

Según datos del Ministerio de Justicia argentino, entre 2017 y 2020, se registraron 14.424 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero Barrancos denunció que no existen estadísticas actualizadas y que hay un subregistro.

La también socióloga e historiadora afirmó que “está de moda que las extremas derechas en el mundo aniquilen la violencia específica referida a las niñeces”, al criticar los discursos que describen al hogar y la familia como espacios sagrados e intocables.

“La sobrevaloración del hogar, que está en manos de las voces reaccionarias, tiende a negar que en su seno es donde ocurren las mayores tragedias a las infancias”, continuó.

Violencia sexual, el crimen más impune y silenciado

En el mismo foro, el psicólogo especializado en violencia de género Matías Rovira destacó la impunidad y las barreras que enfrentan las víctimas: “Para los supervivientes de la violencia sexual la justicia no es gratuita, no es un derecho y no siempre llega”, sentenció.

«La violencia sexual es el crimen más impune y más silenciado de la historia de la humanidad”, según Rovira.

También, incidió en que «de cada mil abusos sexuales en la infancia, se denuncian cien, y de las cien denuncias, se consigue una sentencia”.

Agregó que las víctimas sufren la “imposición del silenciamiento obligatorio” a través de la culpa, la vergüenza y el estigma que enfrentan en la sociedad.

La directora de Aralma, Sonia Almada, enfatizó en la necesidad de crear comisiones de verdad y reparación para obtener datos precisos sobre estos crímenes.

También, denunció “la naturalización de la violencia en la infancia desde la figura presidencial (en alusión a Javier Milei), lo que hace que se banalicen estas formas de violencia”.

EFE

AC