Polo Acuático de Aragua es campeón de los Juegos Deportivos Nacionales

La selección de Polo Acuático de Aragua logró colgarse la medalla de Oro en estos XXI JDNJ-Oriente 2024, al vencer en el partido final a su homólogo del estado Lara con pizarra 13 a 10, siendo Carlos Pereira, el goleador de la jornada con 3 anotaciones.

Aragua celebra la medalla dorada en un solo abrazo

La medalla de Oro es de Aragua, siendo la selección invicta de los JDNJ-Oriente 2024; la de plata para Lara y Mérida se quedó con el bronce.

La alegría se fundió en abrazos, risas, gritos «Viva Aragua» y lágrimas, con un pujante público que llenó la grada de las piscinas Francisco «Tiburón» Sánchez y se unió a los vítores de los padres de los jugadores que no dejaron de apoyar desde el minuto uno del primer periodo.

Pocos podían hablar. El director técnico José Zacarías apenas tomó aire después de llorar de felicidad con su hijo Carlos Zacarías, que lo acompañó en el cuerpo técnico, haciendo historia en el Polo Acuático venezolano, ya que no se conoce que padre e hijo logren tal hazaña en esta disciplina.

Una final muy estratégica donde los nadadores de Aragua mostraron su cualidad en la piscina, la cual no es otra que la velocidad de desplazamiento en el agua, su buen desempeño en el ataque y su mejor defensa, con esas características lograron hacerse fuerte en la piscina central del «Tiburón» Sánchez y doblegar a sus contrarios; los goleadores de la Final fueron: Alfonso Márquez y Gabriel Vásquez, Luis Crespo, Juan Abreu, los hermanos Luis y Daniel Rodríguez, y Carlos Pereira.

José Zacarías dijo: «El éxito del equipo es gracias a la constancia del trabajo, aquí no improvisamos, venimos trabajando un proyecto desde hace más de 7 años, en este momento nos estamos consagrando como campeones de Venezuela en todas las categorías, no hay evento que la selección del estado Aragua asista que no gane, seguimos con constancia, con trabajo y desde ya estamos preparando para el 2025 y desde ya para el 2026 que esperamos ir por más».

Carlos Zacarías por su parte expuso: «Estoy muy agradecido con toda la delegación en un partido por la disputa del Oro ante los representantes del estado Lara, tal vez se nos dificultó un poco, fue un partido que disfrutamos mucho y quiero indicar que cada gol que hicimos se lo dedicamos a nuestro jugador Juan Pirela, que nos acompaña desde el cielo, quien fue capitán de esta selección».

