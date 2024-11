Cuando algo se nos mete en la cabeza y queremos hacerlo realidad con todo el corazón, no hay nada que nos impida ejecutarlo. Ese fue el caso de Francisco Palma, un joven de 23 años de edad oriundo del municipio Santiago Mariño, quien por más de 10 años de crecimiento como violinista ha logrado posicionar su imagen como excelente músico.

El joven tumereño se ha consolidado en la región con su duro trabajo y dedicación.

A través de un contacto con el diario elsiglo, Palma expresó que su interés por este mundo nació alrededor de los 9 años, viéndose incursionando en el violín a partir de los 11 y desde allí no ha parado.

«Desde mi familia me he inspirado en la música, en ellos hay muchos músicos. Y mi madre me contaba que desde la barriga me ponía música de piano, entonces al nacer, con los años ya mostraba relación con eso, digamos que lo llevó en la sangre», dijo.

Su talento le ha abierto puertas en su carrera.

El violinista ha agradecido cada paso que ha realizado para estar donde se encuentra, mientras comunicaba que uno de los momentos más notorios en el recorrido fue aquí en Aragua.

También te puede interesar: Niño aragüeño destaca su talento en el piano

Más detalles sobre Francisco Palma, un violinista prometedor

«La anécdota más satisfactoria fue cuando toqué con la Orquesta de Turmero en el estadio José Pérez Colmenares con Gustavo Dudamel. En ese momento éramos 2.000 músicos en escena, o sea, algo increíble para alguien de 11 años, porque se sentía una energía importante. Estar allí tocando fue algo demasiado bueno», respondió.

Conforme a ello, Francisco Palma no se detuvo y puede decir con gusto que su carrera musical no ha pasado desapercibida. «Uno sigue desarrollándose durante el proceso, como todo. Sin embargo, gracias a Dios soy reconocido regionalmente», resaltaba mientras dejaba un mensaje a los futuros artistas.

«Crean en ustedes mismos, sigan y no paren nunca. Muestren su trabajo, ya sea por las redes sociales, porque si es realmente lo que desean hacer deben demostrar que tienen cabida en el campo laboral, en el musical y creer en ello», cerró.

JOSÉ ÁNGEL SÁEZ| elsiglo

MG