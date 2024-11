Un video viral en redes sociales ha mostrado un todoterreno 4×4 cruzando una calle inundada en Málaga durante la riada producida por la DANA del 13 de noviembre de 2024, tan solo unos días después de la trágica DANA valenciana. Las imágenes, compartidas ampliamente en plataformas como X (anteriormente Twitter), revelan cómo el vehículo avanza con aparente facilidad, pero genera una gran ola que derriba una motocicleta, desplaza vehículos estacionados y empapa a varias personas refugiadas en un portal.

La física desaconseja conducir en una riada.

Este incidente ha reavivado el debate sobre los riesgos de utilizar estos vehículos en zonas urbanas durante una inundación. A primera vista, parece una demostración de la capacidad del 4×4 para enfrentarse a situaciones extremas, pero en realidad es un ejemplo claro de cómo los efectos hidrodinámicos pueden agravar las consecuencias de una riada. A continuación, analizaremos el fenómeno de la ola de proa, el impacto físico que genera y sus implicaciones éticas. Y, para ello, acudiremos a la Física.

¿Se puede conducir con el coche en mitad de una inundación? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿se debe conducir con el coche en mitad de una inundación? A no ser que se por un motivo justificado, no se debe conducir con ningún vehículo en una riada, ni siquiera con un 4×4, por muy bien equipado que esté.

Hidrodinámica de un 4×4 en una riada: la ola de proa

Los todoterreno (4×4) y cualquier vehículo o embarcación que atraviese el agua generan un tipo de ola conocida como ola de proa (bow wave). Este término tiene su origen en el campo de la navegación y fue estudiado en profundidad por Charles H. Ingersoll, un pionero en la hidrodinámica aplicada a la construcción naval.

La ola de proa se refiere a la ola característica que se forma en la parte frontal de un objeto en movimiento sobre el agua, como un barco o, en este caso, un vehículo. Ingersoll analizó cómo la forma del casco de los barcos influía en la magnitud y forma de esta ola, lo que permitió optimizar el diseño naval para reducir la resistencia del agua y mejorar la eficiencia de las embarcaciones.

El concepto de ola de proa se originó a partir de observaciones de embarcaciones antiguas, donde los marineros notaban una ola prominente generada en la parte delantera del barco al aumentar la velocidad. En los siglos XVIII y XIX, con el avance de la ingeniería naval, los científicos comenzaron a estudiar este fenómeno para entender mejor sus implicaciones y efectos. Charles H. Ingersoll fue uno de los primeros en documentar y modelar matemáticamente este fenómeno, lo que ayudó a desarrollar embarcaciones con menor resistencia al agua.

¿Cómo se genera la ola de proa?

En hidrodinámica, la ola de proa se forma debido a la interacción del objeto con el agua a medida que se mueve. El objeto, en este caso un todoterreno, empuja el agua hacia adelante, creando una zona de alta presión en la parte frontal. Esta presión provoca que el agua se desplace hacia arriba y hacia los lados, formando la ola de proa. El tamaño y la forma de la ola dependen de varios factores que son, de hecho, de gran sentido común.

Velocidad del vehículo

A medida que aumenta la velocidad, la ola de proa se vuelve más pronunciada y su amplitud crece. Esto se debe al incremento de la energía cinética transferida al agua, que genera una perturbación más significativa en la superficie del agua.

Forma y diseño del vehículo

Los todoterrenos, con un frente elevado y a menudo equipados con snorkel, tienen un perfil aerodinámico que favorece la generación de olas más grandes. El snorkel, al elevar la toma de aire, permite al vehículo adentrarse en aguas profundas sin comprometer el motor, lo que facilita que el vehículo avance incluso cuando la ola de proa es significativa.

Desplazamiento hidrodinámico

Siguiendo el principio de Arquímedes, el vehículo desplaza un volumen de agua igual al volumen de la parte sumergida. Cuanto mayor sea el tamaño del vehículo, mayor será el volumen de agua desplazado, aumentando así la magnitud de la ola de proa.

