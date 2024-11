González Urrutia insiste en estar en Venezuela el 10 de enero para jurar como presidente.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, insistió este martes en que se mantiene firme en su intención de regresar a Venezuela el próximo 10 de enero para jurar como presidente de ese país, como manda la Constitución.

«Mi juramentación será en los términos de la Constitución en Venezuela, ante los órganos legislativos que son los que están aprobados para hacer esa juramentación. Sin ninguna duda», dijo González Urrutia en una entrevista con el programa La Tarde del canal NTN24.

González Urrutia, que hoy fue reconocido por el Gobierno de Estados Unidos como «presidente electo» de Venezuela, luego de los comicios del 28 de julio, se abstuvo de dar detalles sobre su posible regreso a Venezuela para asumir el poder porque, según dijo, «esos planes no se revelan porque ya me dijeron por ahí que me tenían una comitiva esperándome».

El dirigente opositor ha sido reconocido como «presidente electo» por el Parlamento Europeo y por varios gobiernos con base en las elecciones de julio en las que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, obtuvo una controvertida reelección que no es reconocida por numerosos países.

González Urrutia destacó la acogida que tuvo en una reciente gira por Portugal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Alemania en la que, añadió, ha estado divulgando la verdad de lo ocurrido en las elecciones venezolanas y «los planes que tenemos para el futuro, que quizás es lo más importante».

«Hemos estado llevando la voz de la Venezuela democrática, hemos estado haciendo saber lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio pasado», manifestó.

Enseguida añadió: «En estos viajes lo que encontramos son manifestaciones de afecto, de cariño, de gusto de tenernos y de escuchar esa voz de la Venezuela democrática, la voz del que ganó las elecciones democráticas y cuáles son los planes que tenemos para el país».

También, destacó que en sus reuniones con interlocutores como el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, que terminará este mes su mandato de cinco años, o con el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha denunciado la crisis de derechos humanos en Venezuela, donde más de 2.000 personas han sido encarceladas desde el 28 de julio por sus convicciones políticas.

«Ese ha sido un tema central en nuestras conversaciones (…) Cuando nosotros narramos a nuestros interlocutores la situación de los presos políticos en Venezuela es algo que realmente que llama la atención», expresó.

En ese sentido, recordó que entre esos presos políticos «hay niños menores de edad en cárceles compartiendo con adultos», personas discapacitadas o que sufren autismo, «eso es algo que sorprende y llama la atención de nuestros interlocutores».

«Son presos que jamás tuvieron que haber estado en esa situación (…) Muchos han sido detenidos por solo expresar y manifestar su posición al Gobierno. Eso, en una sociedad democrática, es impensable que ocurra», agregó.

Según González Urrutia, «ese será uno de los temas prioritarios (…) desde el primer día en que lleguemos a nuestra posición, a la posición que nos dio la mayoría del pueblo el 28 de julio cuando cerca de ocho millones votaron por nuestra candidatura».

