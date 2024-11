Desde el Terminal de Maracay, ubicado en el municipio Girardot, los usuarios y transportistas expresaron su descontento por la falta de transporte y combustible, haciendo un llamado a las autoridades competentes para una pronta solución.

Usuarios descontentos por la falta de transporte público

La situación que viven los ciudadanos es bastante crítica desde hace un tiempo, ya que la falta de combustible afecta directamente en su vida cotidiana. Muchos tienen como único medio para trasladarse, el transporte urbano y al no estar al 100% operativo les impide el poder completar sus actividades con satisfacción.

Elio Peña, transportista

En este caso, Elio Peña, transportista indicó, «nos afecta a nosotros, pero más a los usuarios que no tienen los medios para costear otro medio alternativo como lo es el taxi», entre tanto, señaló que el incremento del dólar está afectándolos de manera severa, porque muchas veces tienen que comprar gasoil al precio que dispongan los revendedores.

Por otra parte, José Alberto Tovar mencionó que la escasez del transporte es por falta de combustible, no hay gasoil, y me está afectando directamente como usuario para poder ir a mi trabajo, esperemos se solucione pronto».

En este sentido, María Araujo expresó, «estoy afectada porque no hay gasolina, los choferes no quieren trabajar porque si no hay gasolina ni gasoil cómo trabajan». Asimismo resaltó que duró desde las 5:00 am hasta las 6:30 de la mañana esperando camioneta para poder cumplir con sus deberes diarios.

Al pasar los días esta problemática se extiende y los trabajadores de dicho sector se ven preocupados debido a la disminución de sus ingresos económicos. Vale mencionar, que esta situación se está extendiendo a nivel nacional.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

