Deficiencia de servicios agobia a la sede del CNP

La directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Aragua hizo un llamado a los entes responsables ante la grave crisis que se vive en su sede, donde la falta de servicios básicos ha afectado gravemente las actividades del gremio.

Sede del CNP Aragua continúa sin servicios básicos

A pesar de los reiterados reclamos a través de la VenApp, comunicaciones escritas y llamadas telefónicas a Corpoelec e Hidrocentro, la situación se ha mantenido sin respuesta efectiva.

La única acción oficial ha sido la realización de algunas llamadas desde las salas situacionales del 1×10, que evidencian que ambas empresas estadales son conscientes del problema existente.Desde hace más de cinco meses, la sede del CNP Aragua sufre interrupciones en el servicio eléctrico, y en las últimas tres semanas, la falta de agua ha impedido el libre desenvolvimiento de la actividad gremial.

Esta situación no solo afecta a más de mil periodistas agremiados, sino que también paraliza un sector fundamental para el ejercicio del periodismo en la región. No obstante, exigen una solución inmediata a esta problemática, que no es sino un reflejo de la crisis que se vive en la actualidad.

Asimismo, consideran que la falta de respuesta por parte de los organismos competentes es una falta de respeto e irresponsabilidad hacia el colectivo que contribuye significativamente al desarrollo de la información y la comunicación en el país.

Finalmente, hacen un llamado a la solidaridad y la acción inmediata, demandando que se tomen las medidas necesarias para restablecer los servicios básicos y garantizar así el funcionamiento del Colegio de Periodistas del estado Aragua.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

