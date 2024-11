Ribenses se niegan a que muera la tradición del «amigo secreto»

Ya se acerca el mes de diciembre y con él todas las fiestas, por lo tanto son muchos los juegos tradicionales que se le vienen a la mente de los ribenses, quienes sin importar la situación sacan un poco de sus ingresos y tiempo para compartir en estas fechas tan hermosas, de la mano de acciones que llamen a la unidad, la risa y sobre todo llenen el ambiente, uno de ellos es el «amigo secreto».

Este es uno de los juegos más antiguos que se conoce en la tradición decembrina venezolana, sin embargo, con el pasar del tiempo ha ido evolucionando en pro de realzar más el sentimiento de vivir el momento, que del valor del obsequio como tal, por tanto desde ya se comienza a escuchar en las casas, comercios, oficinas y hasta organizaciones expresiones como «ya hicimos los papelitos… Y el regalo de este año es económico».

Ante este panorama, hicimos un recorrido por las principales calles de la ciudad de La Victoria para conocer de primera mano la opinión de las personas acerca de este juego que denota la navidad, corroborando que efectivamente en la actualidad todo está costoso, pero esto no es impedimento para que los ciudadanos se las ingenien para compartir en familia y entre amigos. Nancy Pompee manifestó que tiene conocimiento del panorama que se está viviendo en el país con respecto a los costos de los obsequios, no obstante eso no le impide poder formar parte de esta alegre tradición, por lo que ya se las está ingeniando para conseguir alternativas que le permitan tener esta emoción de recibir un presente incógnito un día a la semana.

«Sabemos lo costoso de todo, pero la alegría navideña es tan bonita que podemos hacer sacrificios por volver a vivir esos momentos. No es tanto el regalo que recibamos, sino el momento que disfrutamos mientras llevamos a cabo el intercambio y los días previos; esa sensación navideña no la comparo y es importante que la sigamos preservando», mencionó Pompee. De la misma forma, Jonathan Tiapa enfatizó en que la situación no es impedimento para poder disfrutar un momento con sus afectos, por tanto no descartó participar de la realización del amigo secreto, ya que según él en la intención esta toda la alegría de la Navidad.

«Ya formo parte del grupo del amigo secreto de la oficina, decidimos que van a ser regalos representativos, para así vivir con alegría ese reencuentro que nos ofrece este tipo de juegos y más si hablamos de que es en fechas tan bonitas como lo es la Navidad», dijo. Por su parte, Maura Biez expresó estar participando desde ya de un amigo secreto en compañía de sus amigos del trabajo, para eso han dedicado un día en específico y por los costos también acordaron que fuese algo módico que todos puedan costear, pues no sólo es recibir el regalo, sino también pasar un rato agradable sobre todo en estas fechas.

En resumidas cuentas, los ciudadanos con dimes y diretes seguirán llevando a cabo esta costumbre que ha perdurado por tantos años en los miembros de las familias, empresas y comercios, para despedir el año e iniciar uno nuevo lleno de unión.

