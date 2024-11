La secuela Gladiador II, dirigida por Ridley Scott, debutó con fuerza en la taquilla internacional al recaudar $87 millones en 63 mercados.

“Gladiador II” rompe récord en taquilla internacional.

Este impresionante inicio marca el mejor estreno internacional para una película clasificación R de Paramount Pictures y el debut más grande en el extranjero para Scott, superando a sus éxitos anteriores como The Martian y Gladiador.

El filme protagonizado por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington logró destacarse en mercados clave como Reino Unido ($11.4 millones), Francia ($10.3 millones) y España ($5.6 millones). En formato Imax, generó $7 millones en 453 pantallas, consolidándose entre los tres mayores estrenos internacionales del año para la compañía.

Con un presupuesto de más de $250 millones, Gladiador II busca resonar globalmente para alcanzar el éxito financiero. La crítica ha sido mixta, con un 75% en Rotten Tomatoes, y su historia retoma dos décadas después del original, centrada en Lucius (Paul Mescal) en su lucha por devolver la gloria a Roma.

El épico debut de Gladiador II supera ampliamente a competidores como Red One, protagonizada por Dwayne Johnson, que sumó $14.7 millones en su segundo fin de semana, acumulando $84.1 millones a nivel global.

Otros hitos de la taquilla incluyen The Wild Robot de DreamWorks Animation, que superó los $300 millones globales, y Venom: The Last Dance, que cruzó los $400 millones, reafirmando el poder de las grandes producciones en los cines este año.

elsiglo con información de (ElUniversal)

MG