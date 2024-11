En La Morita «sin pan de jamón no hay Navidad»

Se acerca diciembre y ya los sabores de la Navidad están presentes en el comercio de La Morita, municipio Francisco Linares Alcántara, sobre todo en el caso del tradicional pan de jamón, ya que las panaderías ya han lanzado sus ofertas y hasta algunas premiaciones por la compra de este delicioso elemento que no puede faltar en la mesa navideña.

foto | JOEL ZAPATA

En este sentido, Rafael Aguilar, quien se encontraba viendo los precios del pan de jamón de una reconocida panadería de La Morita, aseguró sin titubeos que «sin pan de jamón no hay Navidad».

Rafael Aguilar

Foto | JOEL ZAPATA

«El pan de jamón es tradicional todos los años, el que no come pan de jamón, no está en Navidad. A mí me encanta y no tengo discriminación en cuanto sus diferentes presentaciones, no me importa si tiene pescado, pero si es pan de jamón, yo lo como», precisó Aguilar.

Por su parte, Víctor Rivero, encargado de una reconocida panadería del lugar, detalló que los precios varían, sin embargo, ellos ya lo tienen disponible al público desde hace dos semanas en $7 y un combo de $8 con un refresco de dos litros.

«Desde hace 40 años estamos aquí, así que somos tradición y para esta fecha nuestro pan de jamón es muy solicitado, tanto así que para el día de hoy lo tenemos agotado, eso nos da una buena señal de que la venta será aún mejor cuando se acerque el 24 de diciembre», precisó Rivero.

Asimismo, añadió que estarán realizando una rifa próximamente. «Por la compra del pan de jamón, las personas podrán participar en el sorteo de una moto, porque el 20 de noviembre es nuestro aniversario», detalló.

