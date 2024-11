Barbero murió arrollado cuando regresaba de la playa

Aproximadamente a las 5:00 a.m. de este domingo, Kenly Alexander Aguilera Blanco, de 37 años, y de oficio barbero, salió de su casa ubicada en el sector La Candelaria, municipio Mario Briceño Iragorry, acompañado de su esposa Hilariany Palomares Reyes (33), en su motocicleta a disfrutar un día de playa con otros amigos en Ocumare de la Costa del estado Aragua.

Kenly Alexander Aguilera Blanco, muerto

Lamentablemente, Aguilera Blanco no regresó a su hogar para reencontrarse con sus tres hijos pequeños y su madre, ya que murió arrollado por un autobús tras verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado en horas de la tarde de este 17 de noviembre en el kilómetro 6 de la carretera Ocumare de la Costa.

La lesionada siendo atendida por Protección Civil

Familiares de Kenly Alexander, conversaron con los periodistas de elsiglo para esclarecer todo lo ocurrido en torno a este hecho vial, la cual fuentes extraoficiales revelaron en un principio que el motorizado impactó con otro vehículo, provocando que la pareja cayera al suelo, donde el conductor falleció debido a un golpe en la cabeza.

En este contexto, uno de los parientes aclaró que no fue una colisión entre vehículos, sino que el motorizado se coleó cuando iba pasando la curva del kilómetro 6 de la referida carretera sentido hacia El Limón.

«Agarró la curva y perdió el control porque el pavimento estaba húmedo», dijo uno de los familiares, que prefirió reservar su identidad.

Agregó que Kenly Alexander al no poder maniobrar la moto, cayó al suelo, quedando él entre ambos sentidos de la vía y su esposa Hilariany a un costado.

En ese instante, una unidad de transporte que venía de Ocumare de la Costa, el chofer del autobús no vio al motorizado que estaba tendido en el asfalto, terminando arrollándolo en ese tramo de la carretera.

«Él quedó en el medio y el autobús le pasó la rueda por la cabeza», dijo una pariente, quien mantendrá en su recuerdo a Aguilera Blanco como un hombre trabajador y honesto.

MOTORIZADO PASÓ AL AUTOBÚS

Según revelaron fuentes extraoficiales, el barbero murió inmediatamente tras ser arrollado. El chofer del transporte público se detuvo en la vía por lo ocurrido y otros conductores que iban transitando por esa zona también detuvieron su marcha para auxiliar a los motorizados y documentar lo ocurrido con sus teléfonos celulares.

La PNB esclareció el accidente

Los testigos del suceso notificaron esta situación a los organismos de seguridad, acercándose una comisión de la División de Tránsito Terrestre, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), para investigar sobre el siniestro y controlar el tráfico vehicular.

Al lugar también llegaron los funcionarios de Protección Civil del municipio Mario Briceño Iragorry, quienes auxiliaron a Hilariany Palomares Reyes y la trasladaron al Hospital Central de Maracay, tras sufrir considerables lesiones al caer de la moto.

Sobre cómo ocurrió el accidente, una fuente no oficial reveló que Kenly Alexander e Hilariany venían de regreso de Ocumare en una caravana de motorizados.

No obstante, cuando iban por la curva del kilómetro 6, Kenly adelantó al autobús y debido a la humedad de la carretera cayó al suelo, y como el conductor de la unidad de transporte no lo vio, lo arrolló.

Por esta situación, el conductor del transporte público fue detenido por los funcionarios de la PNB, mientras se continuaban las investigaciones en torno al accidente.

Luego de las indagaciones, los oficiales levantaron el cadáver para trasladarlo a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde le realizaron la autopsia de ley.

También te puede interesar: Sujeto falleció durante enfrentamiento en zona montañosa

LINO HIDALGO | elsiglo

AC