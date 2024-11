Alza del dólar todavía no impacta en el costo de pasaje

Con la aproximación de la temporada navideña, los habitantes del eje Este del estado Aragua, han comenzado a expresar sus inquietudes con relación a un posible aumento en el del pasaje, temiendo que esto pueda perjudicar «su bolsillo».Ante este panorama, se conoció que hasta el momento no existe ninguna gaceta oficial que indique un acuerdo para el alza del pasaje. «El único ente autorizado, para dar a conocer o realizar algún tipo de modificación de esta índole es el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y hasta el momento no se ha dicho nada».

El transporte en el eje Este atento a los vaivenes del dólar

Esta afirmación, ha dado mayor tranquilidad a los habitantes del este aragüeños, quienes aseguran que «La masa no está para bollo» y que un incremento en el pasaje sería un poco duro, puesto que los ingresos que perciben no les dan la base, para costear todos los gastos de sus núcleos familiares. «Hasta los momentos el pasaje se ha mantenido estable, la ruta que siempre utilizo cobra lo establecido, que son 13,00 bolívares, cuando es domingo o día feriado si algunos cobran Bs 15,00, pero es entendible», manifestó Leonela Martínez.

No está contemplado un aumento de pasaje en Ribas

De igual forma, Pedro Campos, señaló: «El pasaje estudiantil, de adulto mayor o de discapacidad es lo único que diría que no cobran adecuadamente; si es verdad que hay algunos colectores que dan el vuelto que nos corresponde, pero la mayoría lo pasan por alto y cobran los Bs.13 completo, cuando es algo que se necesita, ya que somos más los que no trabajamos y dependemos de este que los que no».Por su parte, Yuraima López dijo: «La verdad he escuchado rumores de que viene un aumento y he preguntado a los colectores y me dicen que aún no, pero que tienen pensado hacerlo, por ende hago un llamado a las autoridades a que los pongan en cintura y que no sigan haciendo lo que les da la gana, porque por un lado ellos dicen que no está estipulado y por el otro los choferes y colectores hacen lo que les da la gana.

Vale la pena resaltar que el pago del traslado varía dependiendo la distancia, la hora e incluso el día feriado o domingos, por lo que los usuarios deben cancelar entre Bs.13 y 20 bolívares, dependiendo de la zona y si salen de las jurisdicciones, por ejemplo, del municipio Revenga al municipio Ribas, que es la más utilizada.En resumidas cuentas, los ciudadanos esperan que no se realice ningún tipo de aumento en el costo del pasaje, puesto que sería «Incongruente», tomando como referencia el valor del sueldo mínimo que es lo que percibe la mayoría de los habitantes de esta parte de la región aragüeña.

DANIEL MELLADO | elsiglo

CJL