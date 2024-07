Coldplay junto al Sistema de Orquestas de Venezuela

No cabe duda que Coldplay siempre consigue enamorar a sus fans cada vez que tiene la oportunidad. Precisamente, el pasado 20 de junio anunciaron su vuelta con el estreno del primer sencillo que formará parte de su nuevo disco: “Feelslikefallinginlove”. Sin embargo, no ha sido hasta la pasada madrugada cuando estrenaron el vídeo oficial sorprendiendo a todos sus seguidores.

Dirigido por Ben Mor, el videoclip está protagonizado por la actriz, escritora y narradora Natasha Ofili, popular por su papel en la serie de Netflix “The Politician”. Sin embargo, lo que verdaderamente destaca del mismo que es lo que ha conseguido emocionar a los seguidores es su interpretación de la letra de la canción en lengua de signos. Aunque el grupo ya había incluido previamente para sus conciertos intérpretes en dicha lengua, igual que otros cantantes como Rozalén o Aitana, se trata de la primera vez que lo introduce dentro de un videoclip oficial.

No obstante, Natasha Ofili no es la única invitada del videoclip del grupo británico. De hecho, también ha contado con la participación especial de los miembros sordos de la sección de Lengua de Signos Venezolana (LSV) del coro Manos Blancas de El Sistema Venezuela. Se trata de un conjunto de artes escénicas que cuenta con el apoyo de la fundación del director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel. Una combinación perfecta cuyas voces y señas hacen que el single se convierta en una escucha totalmente inmersiva.

Y, por si esto fuera poco y como remate final, dentro del propio videoclip se puede ver a los distintos miembros de Coldplay, Chris Martin, Guy Berriman, Jonny Buckland y Will Champion interpretando la canción sobre el Ático del Odeón de Herodes, en Atenas, Grecia. Todo ello, frente a unos pocos privilegiados que hicieron de público a través de las redes sociales de la banda. El vídeo ya cuenta con casi 700.000 visualizaciones en YouTube a penas unas horas después de su estreno.

“Feelslikeimfallinginlove” se compone del primer adelanto del que será el décimo material discográfico de la banda. El nombre escogido ha sido “Moon music” el cual, según informó la banda el pasado 2023, compondrá el segundo volumen de “Music Of The Spheres”, estrenado hace tres años. Un último álbum que los ha tenido de gira con “Coldplay: One World” desde el pasado 2022, llenando estadios cada noche. De hecho, el tour terminará el próximo mes de noviembre de 2024.

Aún se desconoce la fecha del lanzamiento oficial de “Moon Music”, pero, mientras se aguarda a la espera de cualquier información, se podrá calentar motores con este emocionante sencillo y su videoclip.

