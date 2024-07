Paraparal en alerta por coletazo de Beryl

Con las fuertes precipitaciones de este martes, comunidades cercanas al lago Los Tacarigua se mantuvieron en alerta por el paso del huracán Beryl por el mar Caribe. Sin embargo, en el caso de Paraparal municipio Francisco Linares Alcántara, la situación se mantuvo controlada.

Con las lluvias, las familias de Paraparal se mantienen alerta

Trabajadores de la mencionada Alcaldía estuvieron desplegados en esta zona vulnerable. Asimismo, los habitantes de la comunidad, comentan que, las bombas de la estación de rebombeo se han mantenido encendidas, lo que hizo que el agua bajara bastante rápido.

Algunas viviendas reflejan el deterioro por las constantes anegaciones

En las viviendas más afectadas, comentan que el agua sí entró a sus hogares, como cada vez que las lluvias son intensas, pero la situación se mantuvo «controlada».

Sin embargo, algunos vecinos, recordaron a las autoridades el problema habitacional que existe en esta comunidad, razón por la cual, muchas personas esperan ser reubicadas.

En este contexto Ismael Guzmán, quien tiene una barbería en la vereda 2 manzana E de Paraparal II aseguró que su local siempre se llena de agua y cada día que transcurre, el lago se apodera más de esta manzana.

Este martes, la situación se mantuvo controlada, pese a las precipitaciones

«No he recibido ayuda y no veo la solución a esto. Necesito otro sitio donde vivir para tener mi barbería, porque ya he perdido clientes, la gente no se quiere meter para acá», dijo el hombre de 80 años.

Por su parte, Cervio Ramírez comentó que «gracias a Dios, las bombas estaban prendidas», porque la lluvia «fue fuerte» y en este sector ya han tenido malas experiencias.

«Aquí siempre se inunda, el miedo es que si siguen las precipitaciones esto se ponga feo. Donde yo vivo no se inunda porque es alto, pero muchas personas sufren mucho con el problema de la laguna», precisó Ramírez.

Asimismo, Félix Guerrero, aseguró que el día de ayer, todo salió bien, porque la estación de rebombeo estuvo funcionando e hizo el comentario de que se han instalado bombas nuevas para tratar de mantener los niveles del agua controlados.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

CJL