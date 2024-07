La panadería «Los Golfeados I», ubicada en la carretera nacional Cagua-La Villa, a la altura del sector 1° de Mayo, se ha convertido en un lugar de encuentro y entretenimiento, brindando a las personas la posibilidad de disfrutar de un café mientras se ponen al día con el acontecer noticioso en la región a través del matutino de los valles de Aragua.

Noticias en caliente en la panadería Los Golfeados I

José Rodríguez, encargado del establecimiento, afirmó que lleva más de 10 años vendiendo lo que él llama «la dupla perfecta» que consiste en una taza de café bien cargado con un ejemplar de «elsiglo», siendo sus dos rubros más solicitados.

«Llevo años atendiendo el local y siempre vendemos elsiglo, la gente siempre lo busca porque les gusta estar informados. Yo lo veo cuando vienen, compran su café, piden un periódico y se ponen a leer todas las noticias», relató.

Asimismo, manifestó que el lugar se ha convertido en un punto de referencia en la zona, donde los clientes pueden socializar, relajarse y mantenerse informados al mismo tiempo.

«Yo los vendo todos, no me quedo con ninguno, por eso también aprovecho de leer las noticias muy temprano. El periódico elsiglo es un referente de noticia no sólo en Cagua, sino en todo el estado Aragua, todo el mundo sabe que en elsiglo encontrarán las noticias de primera mano», aseveró.

No obstante, recordó que a pesar de que con el nacimiento de las redes sociales, las ventas de la versión impresa disminuyeron considerablemente, sin embargo, aún hay personas que buscan leer las noticias plasmadas en papel.

«Yo tengo mis clientes fijos que siempre vienen a buscar su ejemplar. Y de vez en cuando llegan personas, viajeros que se paran a comer y piden su periódico para pasar el rato, elsiglo siempre tiene salida, nunca se queda frío en la estantería», insistió.

Para finalizar, Rodríguez invitó a todas las personas a seguir manteniéndose informados con todas las noticias que elsiglo y todos sus profesionales recogen día a día con mucha dedicación para todos sus lectores.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

LG