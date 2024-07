Moisés Somaza: «Bertucci buscará lograr la unión nuevamente de las familias»

Moisés Somaza, secretario regional del partido El Cambió en Aragua, aseguró que «en una elección de tanto extremismo e irrespeto entre los candidatos, Javier Bertucci es el único aspirante a Miraflores que ha tomado el proceso electoral con seriedad».

El candidato Javier Bertucci durante su vista al estado Aragua

Al respecto, Somaza recordó que en el año 2018 el partido quedó de segundo, con más de un millón de votos a favor, y ahora están volviendo a unificar su fuerza cristiana, «no se trata de una cargo político, se trata de que somos la única tarjeta electoral que representa la familia, la vida, el rescate de los principios y valores de nuestro país».

El dirigente político agregó, «nuestro candidato no se cree gallo y mucho menos gallina; no cree que sus electores o ciudadanos son unos pollos que no entienden que esto no se trata de una silla, sino de el futuro de más de 30 millones de venezolanos», recalcó.

Además, aseguró que Bertucci, de ganar las elecciones, buscará lograr la unión nuevamente de las familias, que se encuentran dispersas por todo el territorio latinoamericano, «nosotros tenemos esa base de votos duros, cristianos que saben que su voto es su identidad», dijo el también concejal de Girardot.

Por otra parte y en el marco de la campaña electoral que dará inicio en los próximos días, Somaza destacó que recientemente Bertucci estuvo de visita en el estado Aragua, donde fue recibido por más de 1800 personas, entre estructuras y simpatizantes

«En un momento difícil, donde sabemos que la mayoría de los venezolanos se inclinan a una oposición radical, nosotros desde Aragua mostramos nuestro músculo, dejando claro que no hay una oposición, sino que hay distintas oposiciones», concluyó Somaza.

