Frente Nacional Ecosocialista sigue velando por los bosques y ríos

En los próximos días, el Frente Nacional Ecosocialista por la Vida se reunirá en el estado Aragua para elegir a su nueva junta directiva, con el fin de seguir firmes, trabajando en cada una de los proyectos que se han planteado.

José Manuel Pérez, miembro del Frente Nacional Ecosocialista por la Vida



Se trata de una red nacional de organizaciones que tiene una amplia trayectoria desde su fundación, en los años 80 como Movimiento por la Vida, que después pasó a llamarse Unión Nacional de Ecología Social (UNES), pero que luego se convirtió en una organización registrada como Frente Nacional Ecosocialista por la Vida.



En este sentido, José Manuel Pérez, miembro de dicha organización, aseguró para el encuentro de este 5 de julio, donde habrá una renovación de autoridades, se ofrecerán tres pronunciamientos concretos; el primero en contra del «genocidio en Palestina», ya que consideran que, si constantemente defienden el respeto por la vida de diferentes especies vegetales y animales, «también debemos pronunciarnos por la vida de los seres humanos».

Tala discriminada

Otro de los puntos a tratar será la enorme tasa de deforestación que registra Venezuela actualmente.



En Lara, más de 22 empresas para producir carbón vegetal han acabado con más del 20% del parque nacional Yacambú; también estamos luchando por el jardín botánico de Valencia, así como las «deforestaciones y talas» que se han ido concretando en el estado Aragua «por un supuesto mantenimiento de Corpoelec».



«En esas podas y talas hay un aprovechamiento ilegal de la madera urbana. Estamos denunciando ese modus operandi», expresó el miembro del mencionado Frente.



En otro orden de ideas, Pérez, quien también es productor agrícola, comentó que desde esta organización manejan tres líneas de acción con una estructura organizativa a nivel nacional, en la que destaca la parte educativa, donde este vocero es el representante de los movimientos ecologistas ante el Consejo Directivo de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas.



También hay otra línea de acción que tiene que ver con la legislación y normativa ambiental a nivel nacional, es por esto que en la actualidad están trabajando en tres proyectos de ley, que están en discusión en la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, Ley de Cambio Climático y Ley de Agua. Especialmente a esta última le han dado mucha importancia por el contenido que consideran «inconstitucional» en algunos artículos.



La tercera línea de acción está relacionada con las áreas protegidas y la defensa de los bosques naturales, a través de figuras de protección como por ejemplo, ser los proponentes para cambiar la figura de reserva forestal a parque nacional del territorio conocido como El Caura, entre los estados Bolívar y Amazonas.



«Logramos que se nombrara parque nacional y es el segundo más grande del mundo y el primero en bosque. También es el reservorio de CO2 más grande del planeta y el reservorio de diversidad biológica más grande del mundo», detalló Pérez.

Ley de Agua

En cuanto al proyecto de Ley del Agua, el agricultor aseguró que «hay muchas incongruencias», entre las que destacan detalles que consideró «muy graves» en el caso de que finalmente esta Ley sea aprobada.



«Hay algunas cosas positivas, como el hecho de que ahora los ciudadanos son suscriptores al derecho al agua como un derecho humano aprobado por las Naciones Unidas. Así que esta normativa prohíbe que cualquier empresa privada, nacional o extranjera pueda prestar el servicio, sino solo el Estado», precisó Pérez.



Sin embargo, este vocero aseguró que la nueva ley «permite actividades que la legislación anterior prohibía, incluso la Ley Penal de Ambiente también prohíbe, como descargar basura en los ríos, infiltrar el subsuelo con aguas contaminadas, eso sería un retroceso o lo que llamamos desregulación ambiental por la flexibilización de la normativa ambiental venezolana».



Pero, lo que consideró «aún más grave» es la eliminación de las zonas protectoras de los ríos por definición. «La Ley Forestal de Suelos y Agua contemplaba que todas las márgenes de los ríos (50 metros a ambas márgenes), son declaradas zonas protectoras, así como los 300 metros alrededor de un manantial y 300 metros al margen de las filas de una montaña», argumentó.



«En el 2007 esas zonas pasaron de ser de 50 metros a 300 metros, pero en esta ley se están suprimiendo. No está en cuestión la propiedad, esta puede ser privada, pero lo que se regula es el uso, es decir, no se puede edificar y realizar actividad agropecuaria, solo cosas que no implique grandes intervenciones», aclaró Pérez.



Asimismo, Pérez señaló que al suprimir estos artículos se perdería «el área bajo régimen de administración especial más grande de Venezuela. «Ahí estamos resteados para oponernos, pública, legal y pacíficamente contar ese proyecto de ley», recalcó.



En cuanto al sector agropecuario, habló de ir enrumbado hacia una privatización indirecta, «porque la ley lo niega pero te cobra». «Yo tengo un pozo pero ahora tengo que pagar por la cantidad de agua que yo extraigo del pozo, por lo tanto, los rubros que estén bajo sistema de riego van a aumentar su presupuesto y eso repercute en los consumidores», finalizó.

