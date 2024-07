El talento joven de elsiglo brilló en la gala de los periodistas

La Quinta Gran Gala Royal se convirtió en escenario de encuentro y celebración, con la tan esperada Gala de los Periodistas 2024, organizada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Aragua, donde el talento joven de elsiglo hizo historia al alzarse con cuatro galardones en diversas categorías.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando Chiquinquirá Rivero subió al escenario para recibir el premio al periodista de investigación «Santana Emilio Salas Méndez».

Este galardón fue otorgado en reconocimiento a sus destacados trabajos de investigación para esta casa editorial, en el marco de los 51 años de elsiglo. Sus contribuciones al seriado «Inventando el Futuro» y la página temática «Ecos» fueron altamente valoradas por el jurado. Además, Rivero recibió el galardón en la categoría de Periodismo de Cobertura «José Rosario Delgado», por sus reportajes durante el proceso primario de la oposición y la elección de autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Por otro lado, Hernán González también fue reconocido por segundo año consecutivo por el CNP-Aragua. En esta ocasión, González obtuvo una mención especial en la categoría de premio al periodista de investigación «Santana Emilio Salas Méndez», por su creativa página temática «Llevando la Batuta», un espacio donde se resalta el movimiento de bandas de marcha y conciertos en la entidad, llevando a los espectadores una visión única de la cultura musical local. Además, recibió el premio al periodista Digital «Ramflint Lermo» por su labor diaria en la plataforma elsigloTv, donde aborda diversas fuentes de manera efectiva y comprometida.

La Gala

Tras una década de ausencia, la aclamada Gala de Periodistas volvió para quedarse. Y es que en el marco del Día Nacional del Periodista esta velada reunió a destacados profesionales de la comunicación, quienes compartieron momentos de diversión y camaradería en una noche inolvidable.



Además de la entrega de la Orden «Analuisa Llovera» y los reconocimientos de periodistas para periodistas, la velada contó con grandes números musicales a cargo de las agrupaciones Nossolar y Candy Stereo.

«Nos complace enormemente haber podido revivir la Gala de los Periodistas después de tanto tiempo. Fue una noche especial en la que pudimos celebrar la importancia del periodismo y la labor de aquellos que dedican su vida a mantenernos informados. Queremos agradecer a todos los asistentes por hacer de esta velada un éxito rotundo», expresó Eylin Torres, secretaria general del CNP-Aragua.



Durante la velada, los invitados disfrutaron de diversas actividades lúdicas y se presentaron sorpresas para los asistentes, quienes compartieron risas y momentos de distensión en un ambiente festivo.

Orden Analuisa Llovera

Entre lágrimas y aplausos fue entregada la orden en su única clase «Analuisa Llovera» a tres reconocidos periodistas de trayectoria: Carmen Elisa Pecorelli, Deysa Aguilera y Eliezer Hernández.

Dicha orden es un reconocimiento otorgado a aquellos profesionales del periodismo que han demostrado un mérito y desempeño excepcionales a lo largo de su carrera.



Esta distinción es una muestra del reconocimiento y la gratitud hacia aquellos hombres y mujeres que han dedicado más de 20 años de su vida al periodismo en el estado Aragua, ejerciendo en todas o alguna de sus distintas facetas

¡Orgullosos de ser periodistas!

El equipo reporteril de elsiglo demostró una vez más su compromiso y pasión por el periodismo al recibir un total de galardones, por su excelente labor en la región.



Nuestros comunicadores sociales se mostraron alegres y agredidos por tan honorables distinciones, al explorar exitosamente nuevas formas de informar, especialmente a través de las ya famosas páginas temáticas de elsiglo.



Al respecto, Chiquinquirá Rivero manifestó su orgullo al ser condecorada el mismo día de su natal Barinas y al cumplir siete años de recibir el título de licenciada en Comunicación Social.



«Queda fijado nuevamente este 30 de junio como una fecha importante en mi profesión como periodista que marcan un antes y un después en mi vida. Me siento feliz, fue una impresión muy grande al subir dos veces a la tarima a buscar los premios, realmente no me lo esperaba», aseveró.



A su vez, agradeció el apoyo incondicional de toda su familia, quienes a pesar de la distancia se mantuvieron al tanto de todo el evento, destacando la grata compañía de su madre Romona Jelambi y su tía Linda Jelambi, quienes disfrutaron de la gala en todo momento.



Por su parte, Hernán González expresó su felicidad a recibir dos distinciones por parte de CNP-Aragua, los cuales dedicó a sus padres, hermanos y colegas cercanos.



«Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser periodista. Fue una noche llena de muchas emociones, me encantó compartir con todos los colegas, y creo que ese el premio mayor, dedicarnos un espacio para el disfrute y camaradería», enfatizó.



Finalmente, agradeció el apoyo de su casa editorial elsiglo por abrirles las puertas al mundo de la comunicación, resaltando su inmenso compromiso por seguir llevando la información más destacada del acontecer diario en toda la región.

