Electores aragüeños participaron en el simulacro electoral

Durante este domingo se llevó a cabo el simulacro electoral en todo el territorio nacional, en preparación para los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio.

Desde muy temprano los ciudadanos acudieron al llamado del CNE



Este ejercicio comicial permitió a los participantes familiarizarse con el tarjetón y la herradura, elementos fundamentales para el proceso democrático.



Con este objetivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó un total de 1.174 centros de votación y 3.006 mesas en todo el país, brindado a los venezolanos, sin distinción política, la oportunidad de participar en este simulacro, en el que pusieron a prueba sus conocimientos sobre el sistema electoral.



En el estado Aragua, se dispusieron 71 puntos de votación para la jornada, con un total de 158 mesas distribuidas en los 18 municipios de la entidad, las cuales comenzaron a recibir a los participantes desde muy temprano, mostrando su compromiso cívico y su interés en ejercer su derecho al voto de manera informada y responsable.



Durante el simulacro, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de ensayar el proceso de votación, practicar el uso del tarjetón y la herradura, así como aclarar cualquier duda existente, fortaleciendo la democracia y promoviendo la participación activa el día de las elecciones.

Aragua se desplegó en el simulacro



La gobernadora de la entidad, Karina Carpio, expresó su satisfacción ante la activa participación de las comunidades durante la jornada, invitando a todos los ciudadanos a sumarse al venidero proceso presidencial del próximo 28 de julio.

La gobernadora Karina Carpio recorrió algunos puntos durante la jornada

Karina Carpio, gobernadora



«Esto es una convocatoria hermosa, es el preámbulo, un ejercicio para lo que viene el 28 de julio, un respaldo lógicamente a la democracia y al protagonismo. En mi posición como gobernadora de Aragua aplaudo el civismo y la alegría con la que se vive este proceso de hoy», manifestó la mandataria.



A su vez, resaltó la rapidez del proceso, en el que los ciudadanos dieron un ejemplo de compromiso y responsabilidad ciudadana, al sumarse de manera entusiasta a la jornada electoral.



«Agradecemos a los funcionarios del CNE y a todos los que nos hemos convocado este día. El civismo ha imperado, nosotros desde el estado Aragua demostramos el día de hoy una jornada de alegría y paz, desde las 8:00 de la mañana vimos gente en cola esperando que abrieran los centros y aquí siguen participando», afirmó.

La mandataria participó en el proceso

Confianza en el proceso

Luis Eduardo Martínez



Durante la jornada, el candidato presidencial Luis Eduardo Martínez destacó desde la Unidad Educativa Nacional Felipe Guevara Rojas que el simulacro fue un proceso fácil, rápido y dinámico, y aseguró que se encuentra convencido que la mayor participación del venidero proceso electoral del 28 de julio permitirá superar el paz «la pesadilla» que vive el país.



«Hoy ratificamos con nuestra presencia la confianza que tenemos en el Consejo Nacional Electoral y en el proceso como tal. Me contenta muchísimo encontrarme con una masiva participación que dice mucho del interés de los venezolanos y en este caso de los aragüeños por las elecciones presidenciales», comentó Martínez.



Seguidamente, hizo extensiva la invitación a todas las personas, sin importar el color político, a educarse y participar activamente en el proceso electoral, siendo este la única forma democrática que tienen los venezolanos de lograr el tan anhelado cambio del país.



En cuanto a la negativa del candidato Edmundo González Urrutia de no firmar el acuerdo de respeto a los resultados que anunciará el CNE, Martínez catalogó esa posición como «extraña»; «mi abuela siempre decía cuando veía algo raro o fuera de lugar, él es grande y tiene cédula. Lo único que puedo decir es que cada quien es responsable de sus actos», concluyó.

Participación de las organizaciones



Diversas organizaciones políticas de la entidad se sumaron a la jornada del simulacro electoral durante este domingo, respaldando lo establecido en el cronograma electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral, de cara a las elecciones del 28 de julio.

El Plan República de desplegó durante la jornada

Maria Teresa Clavijo



María Teresa Clavijo, directora de campaña del comando Con Vzla en Aragua, enfatizó el deber que tiene cada uno de los ciudadanos de familiarizarse con el sistema integrado, rumbo a las elecciones presidenciales pautadas para los próximos días.



«Invito a todos los aragüeños, especialmente a los maracayeros a que se sumen y conozcan de este sistema. Es un proceso sumamente automatizado, diferente a lo que hemos tenido regularmente y es importante que cada quien sepa como votar para elegir», apuntó.

Señaló que este 28 de julio es de suma importancia para todos los venezolanos, ya que estará en juego el destino del país, por lo que hizo un llamado a la prudencia y a escoger bien la opción de su preferencia.

Martín López Ríos



Por su parte, Martín López Ríos, secretario de organización nacional de Copei, añadió que la militancia de la tolda verde se sumó a la jornada de «ensayo» en respaldo a su candidato Luis Eduardo Martínez, asegurando un proceso rápido, sencillo y transparente.



«Hoy le decimos al pueblo venezolano que solamente a través del voto y la participación nosotros lograremos el cambio que tanto requiere el país. De cara al próximo 28 de julio estamos preparados, desplegados en toda la geografía nacional, participando para aceitar nuestra maquinaria en el tema del padrón electoral», declaró.



Abordó la vitalidad del proceso de este domingo, para poder prepararse para los comicios, tal y como se ha hechos en otras oportunidades, «la democracia cristiana decidió participar en esta fiesta democrática, para que resolvamos nuestras diferencias en paz, porque después del 28 de julio pase lo que pase, nuestra Venezuela debe establecer consensos para que el país pueda avanzar», acotó.

«Participar es un derecho»

Las personas esperaron su turno para participar en el simulacro



En un gesto de participación cívica y compromiso ciudadano, la ciudadanía en general se sumó al simulacro electoral de este domingo, convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a propósito de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.



Durante la jornada, los maracayeros tuvieron la oportunidad de interactuar con las máquinas de votación, familiarizándose con el proceso de sufragio y aclarando cualquier duda que pudieran tener.

Lourdes Rosas



Lourdes Rosas: «Participar en el simulacro es un derecho de todos lo venezolanos. Pienso que es una forma de promover la paz, así lo hemos decidido todos lo venezolanos, este 28 decidiremos nuestro futuro como país y es importante saber todo este mecanismo».

Argenis Arias



Argenis Arias: «Participar en este simulacro me ayudó a conocer un poco como será el proceso del 28 de julio. Es todo muy fácil, rápido y sencillo, no me demoré nada, pude ver muchas personas en cola, me tocó esperar para entrar, pero de resto todo bien».



Michelle Flores: «Vine a participar en el simulacro porque es primera vez que voto en unas elecciones y quería ver cómo era todo el proceso para no llegar perdida el día de las elecciones. Me pareció todo fácil, sencillo y muy dinámico, espero poder votar bien el próximo 28 cuando me toque votar de verdad».

