América González: La supermodelo venezolana que cautiva el mundo de las pasarelas

América González tiene 28 años y nunca pensó que el modelaje sería lo suyo. La venezolana ha declarado en diversas entrevistas que solía huir de la cámara y que ignoraba los comentarios que recibía acerca de que debía dedicarse al modelaje debido a su altura.



Desde joven siempre fue muy alta. Su estatura actual es de 1.80 centímetros, su cabello color marrón oscuro, ojos verdes y piel tostada, rasgos que la ayudan a resaltar en las pasarelas.



Además, su belleza, que se aparta de los cánones europeos que monopolizaban las pasarelas en los años noventa, la ha convertido en una de las supermodelos del momento en la industria de la moda, cuando las marcas abrazan la diversidad y la inclusión para llegar a una audiencia más amplia, señalan expertos.



Así es que González llegó al mundo del modelaje para destacar. Fue la modelo que más desfiló en la temporada Otoño-Invierno 2022, con 30 pasarelas, incluso para Dior, Louis Vuitton, Michael Kors, The Row y Fendi, según la plataforma Latin American Fashion Awards



Acumuló 38 pasarelas recorridas en la Fashion Week Spring-Summer 2024, otorgándole el segundo puesto en el top 10 de las modelos con más pasarelas. Vogue la eligió una de las 10 destacadas de la temporada de pasarela 2022.



Estos logros le dieron la característica de camaleónica, es decir, la capacidad de adaptarse a la identidad de la marca con rapidez y facilidad.

Una estudiante de medicina que cambió de rumbo



«Fue complicado conseguir una vocación. No me daba vergüenza admitir el hecho de que no sabía qué quería hacer y no me daba vergüenza si no quedaba en la universidad», expresó América González sobre sus comienzos, luego de finalizar el bachillerato, a la revista Vogue México y Latinoamérica.



Mientras decidía qué estudiar en la universidad a los 16 años, algunas de sus compañeras empezaban a dar sus primeros pasos en el modelaje. Es la edad en la que normalmente las chicas suelen iniciarse en el mundo de la moda. Pero ella debutó a los 20.



América se inclinó por la carrera de Medicina en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y quedó seleccionada. Finalmente, ese no sería su camino. Fue su hermana la que le insistió en participar en un casting de modelaje en su ciudad natal, Caracas, según relató a la revista Vogue México.



Aunque no fue seleccionada, conoció a Tata Hellmund, una artista y estilista venezolana, gracias a la que comenzó a ver el modelaje como un trabajo. Luego fue el mánager Johnny Tovar, un agente de modelos con 16 años de experiencia en la industria, quien le propuso salir de Venezuela.

