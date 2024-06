Proteccionistas exigen justicia ante ola de asesinato de animales

Un grupo de proteccionistas se concentraron durante la mañana de este miércoles a las afueras del Ministerio Público de manera pacífica, para exigir justicia y protección para los animales, donde solicitaron una investigación exhaustiva por la muerte de la gata Lupe, así como de otros ataques reportados contra algunas mascotas en las últimas semanas.

Piden que se investiguen las muertes de los animales

Con pancartas y pitos, bajo las consignas «justicia para Lupe» y «no más maltrato animal», los manifestantes expresaron su preocupación por la impunidad con la que se están cometiendo estos actos de crueldad animal, haciendo un llamado enérgico a las autoridades para que tomen medidas y se castigue este tipo de acciones.

Al respecto, Yorina Marichales, proteccionista, manifestó su molestia ante tantas muertes de animales domésticos bajo tratos crueles, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto y se castiguen a los responsables.

Yorina Marichales

«Todos los días es una casa diferente y esto no sólo pasa en Maracay, pasa en todo el país, esto no para. Es muy triste que estos animales sean envenenados o reciban algún otro tipo de violencia, no basta con eso, sino que también los atacantes se graban y publican esas horribles imágenes en las redes sociales, necesitamos justicia», condenó.

Asimismo, alertó sobre el peligro que corren no sólo los animales que se topan con este tipo de personas, sino también de los niños, ya que si son capaces de lastimar a un ser indefenso, de igual forman podrían atacar a un ser humano.

«Es un peligro, si le hacen daño a un animal, lo mismo le podrían hacer a un niño. Hoy vinimos a estos espacios para denunciar una serie de muertes de varios gatos en el Edificio Santimone de la avenida Miranda. En el caso de Lupe, era una gata hermosa que nunca hizo ningún daño y fue envenenada junto a otros gatos, queremos que se haga justicia para que los animales no sigan muriendo en manos de personas sin escrúpulos», denunció.

Maite Franco, presidenta de la Fundación Animales Sin Frontera

Por su parte, Maite Franco, presidenta de la Fundación Animales Sin Frontera, informó que hicieron entrega de un documento en dicha institución, en el que se exige la investigación de cada uno de los maltratos de animales reportados en la ciudad, especialmente a los gatos.

«Nosotros tenemos rato pidiendo que el maltrato animal sea un delito, en nuestra ley no existe eso, hoy día quien maltrata a un animal sólo en amonestado y listo no pasa a mayores, eso se tiene que acabar. Las personas al no tener un castigo, siguen cometiendo estos actos y no es justo que siga ocurriendo esto», resaltó.

A su vez, instó a las personas a reconocer el lugar que ocupan cada uno de los seres vivos en la tierra y a respetar el espacio, por lo que no debe haber un maltrato hacia quien no puede defenderse.

Por otro lado, Mari Romero, de Animales Sin Frontera, aseguró que a diario recibe notificaciones de asesinatos de mascotas, no sólo en situación de calle sino también domésticas, las cuales han sido víctimas de abusos crueles y despiadados por «torturadores del mal».

«Es lamentable que sigan pasando este tipo de situaciones contra los que no tienen voz. No es justo que desde Animales Sin Frontera estemos esterilizando a los animalitos y venga un asesino a malograr a estos pobres animales. Queremos justicia, estos seres vivos sienten, padecen y merecen respeto, ya basta de tanta injusticia», finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL