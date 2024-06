Los periodistas viven entre la comunidad y las redes sociales

Hoy se celebra el Día Nacional del Periodista, una fecha importante para los profesionales de la comunicación social, que, aunque hace referencia a un hecho histórico, en la actualidad supone una celebración llena de retos hacia el futuro.

Específicamente, en la fecha se recuerda la primera publicación en 1818 del Correo del Orinoco, periódico creado por Simón Bolívar «El Libertador», el cual marcó el advenimiento de la era informativa en la naciente república, en ese momento inmersa en una guerra independentista.

Desde aquella publicación, el mundo de la comunicación social y el ejercicio periodístico ha evolucionado a tal magnitud que la información se difunde en cuestión de segundos a través de los canales virtuales que recorren el planeta de forma digital.

Pero la realidad de los comunicadores sigue siendo muy compleja, ante los obstáculos propios de las crisis económicas o políticas, o por cuestionamientos éticos, ante el apogeo de las nuevas tecnologías y la instalación de la Inteligencia Artificial, que ya está moldeando la cotidianidad.

A la par del progreso científico, representado por la revolución de los «razonamientos» de la IA, los periodistas viven inmersos en una dualidad, aquella que paradójicamente mantiene al periodista viviendo entre lo virtual y lo real, representado por la fuente informativa, especialmente la comunidad.

No importa que la tecnología avance hacia límites insospechados, siempre habrá una persona que necesite ayuda, respaldo de parte de un medio de comunicación siempre existirá una comunidad necesitada de denunciar sus penurias, o un vecino urgido de hacer un llamado a las autoridades para resolver un problema de servicios públicos.

Esa dualidad incluye mucho estrés para el periodista, que en cada noticia se divide de forma automática entre la noticia o el video que viaja veloz por las redes sociales o la función social que siempre ha sido medular en el caso del periodista.

Ciertamente, existe un periodista que aguarda por la noticia, para canalizarla a través de Instagram o portales web, no obstante, todavía tenemos a aquellos «reporteros de calle», que a pesar de todo el auge de la modernidad comunicacional, son indispensables para generar la información desde la fuente primaria, especialmente la comunidad.

Chiquinquirá Rivero, integrante de nuestro equipo de reporteros, apunta en la dirección correcta al destacar que el periodismo es «una profesión expuesta a todo riesgo, pero que se hace desde el corazón».

Por su parte, Hernán González, otro de nuestros reporteros, que vive entre las redes sociales y los barrios de toda nuestra región. Está claro en su misión: «Nuestro norte es siempre darle voz a las comunidades», algo en lo que elsiglo ha sido abanderado en sus 51 años de historia.

Vivencias similares viven Lino Hidalgo, con su dualidad de fuentes, cambiando regularmente entre las noticias de comunidades, política y temas variados, y la complicada fuente de sucesos, o Daniel Mellado, nuestro representante en la región del eje Este del estado Aragua, donde se encarga de hilar las noticias entre San Mateo, La Victoria, El Consejo y Las Tejerías, como muestra de que elsiglo cubre toda nuestra región.

Y entre los extremos representados por el deporte y los sucesos se mueven Luis Quintero y Héctor Briceño, cada quien explorando todas las posibilidades informativas en fuentes disímiles, pero que son representativas de la vida diaria de los ciudadanos, sus tragedias de vida y la gloria de la superación personal a través de la práctica deportiva.

En el lado virtual

Pero así como la vida cotidiana sigue con todas sus dificultades, la vida moderna va en constante evolución y el hombre simplemente se adapta a los cambios. Eso pasa también con el periodismo, que con la consolidación de la era digital, transformó su manera de funcionar, pero cumpliendo su deber principal: informar con ética y veracidad el acontecer a la colectividad.

En este sentido, Karla Trimarchi destacó la importancia de dicha área, asegurando que el periodismo debe ir a la par de los avances tecnológicos; «la parte digital tiene mucha importancia en estos momentos, debido a que en la actualidad la gran mayoría de las personas tienen acceso a un teléfono inteligente, y estar conectado a la Internet», agregó.

Explicó también que con la consolidación de las redes sociales, ahora cualquiera puede tener acceso a la información, ya que estas plataformas han funcionado como una herramienta de difusión masiva.

«Casi todo el mundo tiene acceso a la aplicación de mensajería WhatsApp, y que de hecho ésta ha servido como principal difusor de información», dijo la coordinadora.

No obstante, Trimarchi enfatiza la necesidad de seguir evolucionando a la par de estas herramientas digitales, destacando la gran labor de sus muchachos, quienes están atentos de todo lo que suceda en el Internet.

«Seguimos haciendo nuestro trabajo para llevar la mejor información veraz y oportuna a todos nuestros fieles lectores», concretó.

Por su parte, Luis Guzmán y Mariana García, en su posición de periodistas web, enfatizaron que las redes sociales son la herramienta más efectiva de la era digital, las cuales actualmente se encuentran perfilando un nuevo rumbo con las inteligencias artificiales.

«Es un hecho que la noticia no solo está en la calle, sino también podemos enterarnos de lo que dice la gente, desde su teléfono celular o sus cuentas de redes. También nos podemos informar de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras», destacaron.

La clave en ese sentido es la inmediatez. «Es un periodismo a tiempo real, como por ejemplo cuando ocurre un suceso, ya la gente sabe qué está pasando y ahora está interesada en tener más información al momento».

Los nuevos retos

Como todos sabemos, la intención de un mensaje no sólo se transmite en lo escrito, sino también a través de las imágenes o videos, que informa de manera certera cualquier acontecimiento de interés para la sociedad.

Y la formación periodística abre caminos diversos en la comunicación, como es el caso de Alejandro Delgado, quien desarrolla la profesión como editor, o Mirling Martínez, quien balancea su trabajo entre las cuentas de redes sociales un día, pero al otro día agarra el micrófono y sale a reportear a la calle.

En una época muy acelerada, donde ya leer para muchos no es factible, se han creado formatos que permite a los consumidores y lectores estar informados.

Y es que la dinámica cambió en estos tiempos con el uso de los teléfonos celulares inteligentes, que a pesar de ser una herramienta que facilita la transmisión de mensaje y comunicarnos, esto ha sido para que personas con o sin títulos de comunicadores sociales puedan publicar o difundir cualquier hecho de interés.

Sin embargo, José Ángel Sáez agregó que la función que estas herramientas amplía la gama para que los periodistas tengan información para verificarla y hacerla llegar a los lectores.

«Pero nosotros nos encargamos de corroborar a través de cuentas verificadas o puntos de información válidos, como un suceso o cualquier hecho noticioso, validarlo ante la opinión pública», destacó el comunicador.

Sáez agregó que los medios tradicionales han sabido cómo adaptarse a los cambios tecnológicos, y cree que la confianza que ellos transmiten le da al lector más seguridad y veracidad al contenido que lee.

Por su parte, Carlos Longa confesó que ha sido un proceso de adaptación bastante valioso para él, y reafirma la importancia de que el periodismo esté presente en esta era digital.

No obstante, comentó que estas herramientas de comunicación son muchas veces mal usadas por personas que han pretendido usurpar la función de un periodista, potestad que a su juicio no le compete si no se graduó de comunicador social.

«Es de llamar la atención que muchas personas de que el hecho que tengan una cuenta en determinadas redes sociales, y empiecen a montar noticias, eso es como restándole valor a las personas que si nos dedicamos a estudiar cinco años de carrera de comunicación social, para que venga una persona a creer que está dando información relevante. Hay que hacer algo al respecto», añadió.

Longa cree que esto ayudará a evitar más noticias falsas o informaciones erróneas, insistiendo que si quieren ser periodistas que estudien.

Y de esta forma los periodistas de elsiglo siguen con su misión de informar, viviendo diariamente entre la red X y las comunidades, generando noticias para el periódico impreso o para Facebook, entrevistando a los protagonistas de las noticias, bien sea para Instagram o Tik Tok, pero siempre con la misma ética y compromiso que caracteriza la labor informativa de elsiglo en sus 51 años.

