Jubilados y pensionados exigieron respuesta ante la falta de atención en el Ipasme

Un grupo de jubilados y pensionados, pacientes de cataratas y otras patologías, se presentaron a las puertas del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Salud (Ipasme), con el fin de exigir respuestas y soluciones a las múltiples problemáticas que se les presentan.

Los jubilados exigen respuesta a sus solicitudes médicas

Al respecto, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, manifestó que durante la jornada hicieron entrega de un documento al presidente de dicha institución, Michael Reyes, a fin de que conozca la grave situación que padecen cada uno de los trabajadores que ya cumplieron con su servicio.

«Hoy los jubilados y pensionados vivimos en una situación realmente grave. En su mayoría no hemos sido atendidos, y quienes si lo fueron se encuentran en estos momentos a punto de perder la vista, por ello vinimos a conversar con las autoridades para así plantearles esta problemática y buscar una solución», denunció.

Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua

Asimismo, sostuvo que son más de mil los jubilados y pensionados del estado Aragua que no han sido atendidos por las misiones instaladas en algunos centros de salud de la entidad, por lo que hizo un llamado enérgico a las autoridades a «ponerse serios» y brindar una pronta solución.

«En el Hospital Militar quedaron 1.200 compañeros sin operar y en el hospital Los Samanes quedaron 767, de tal manera que ésta en lugar de ser un milagro para todos nosotros, se ha convertido en la misión desgracia, porque ahora muchos quedaron afectados y no hay quien los atienda desde el punto de vista de sus necesidades oftalmológicas», condenó.

A su vez, Aguilar reclamó que como personal del Ministerio de Educación continúan pagando el 6% para que la institución siga funcionando, sin embargo, aseveró que la misma lleva más de dos meses sin funcionamiento y aún no cuenta con fecha de reinauguración.

«Queremos hacer una exigencia muy precisa y concreta, primero que se reinstale el servicio de Rayos X en esta institución, segundo que se active el servicio de laboratorio para todos los educadores y para todos los ciudadanos que hacen uso de esta institución. Estos son los planteamientos que formulamos el día de hoy de manera pública, para que se tomen las medidas correspondientes», enfatizó.

Graciela Buada, jubilada

Por su parte, Graciela Buada, jubilada, expresó que se sumó a la jornada de protesta pacífica en la lucha por la salud de todos los ciudadanos, asegurando que se encuentra cansada de vivir como limosnero, sin obtener algún beneficio por parte del Estado.

«Nosotros nos la pasamos pidiendo por algo que realmente nos corresponde. En mi caso particular, tengo un sobrino con problemas de cataratas, fue referido por la VenApp a Caracas porque acá no había especialistas, fuimos pero lamentablemente tiene que llevar sus insumos porque el centro de salud no cuenta con los recursos necesarios», aseveró.

Por otro lado, Luis Camacho, profesor jubilado, agregó que se sumó a la protesta para denunciar la mala praxis por parte de la Misión Milagro, ya que fue operado, quedando completamente en el abandono.

«Ahí te operan y no te dan una segunda oportunidad para que te reevalúen. Ya pasaron más de cinco meses y me siento desamparado, me enviaron a la calle y al día de hoy siento que no quede bien operado», aseguró.

Finalmente, invitó a los encargados de dicho ente gubernamental a retomar una segunda consulta en la que puedan chequear las molestias de cada uno de los pacientes durante el post operatorio.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

CJL