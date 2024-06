Vecinos denuncian botes de aguas blancas en Av. 4 de José Félix Ribas

Los servicios públicos en el municipio Mario Briceño Iragorry están bastante críticos, según expresaron los mismos habitantes, en esta oportunidad, los vecinos de la avenida 4 de José Félix Ribas denunciaron varios botes de aguas blancas.

Los vecinos afectados tuvieron que reparar ellos mismos el bote de agua

Estas personas tienen más de un año con 4 botes de aguas blancas en la zona, cuando llega el agua cada 8 días se inunda completamente la vialidad, por lo que ellos mismos han tenido que resolver por autogestión.

Una situación que calificaron de injusto, porque «ese no es su trabajo», como mencionaron varios habitantes. Y es que entre tanto tiempo con estas inundaciones decidieron actuar por cuenta propia.

Sin embargo, no es que lo hayan hecho por capricho propio, sino que realizaron varios reportes en las aplicaciones dispuestas por el gobierno para atender servicios públicos, pero no han obtenido ningún tipo de respuesta.

Nancy Chacín

Nancy Chacín, habitante de esta avenida y además una de las afectadas directas, mencionó que la razón de uno de estos botes de aguas blancas, es debido a que se fracturó el tubo en tres partes.

«Me llamaron más de 50 veces para saber si ya yo había reparado, si me habían visitado y siempre les dije que no, hasta que no quedó más remedio que tuve que por autogestión, yo misma reparar la tubería», destacó Nancy Chacín.

En este mismo sentido, Chacín agregó que aún está en la espera de continuar las reparaciones de la tubería, esperando para proceder a aplicar el asfalto y así completar la tarea, igualmente por autogestión.

Al igual que este, se ubica otro bote de agua en una de las veredas de la urbanización, siendo uno de los habitantes afectados directamente es el señor Jesús Gutiérrez, quien especificó que el bote de aguas blancas está directamente en el medidor y que ya ha acudido a los organismos competentes, pero no le han brindado solución para esto. Incluso, cuando el equipo reporteril se dirigió a observar el bote, Gutiérrez se encontraba buscando solucionar para terminar con el problema.

Jesús Gutiérrez explicó también que ha logrado resolver el problema a medias. Ya no se bota tanta agua, pero aún se mantiene, sin embargo, no quiere proceder mucho más o de manera brusca para evitar dañar el medidor o algún mecanismo más.

Jesús Gutiérrez

«No me han dado respuesta todavía. Yo estuve moviéndolo y medio quité el bote, pero yo no puedo mover mucho eso, porque si se daña me meto en problemas yo», declaró Jesús Gutiérrez.

En este mismo orden de ideas, la señora María Santana también denunció esta problemática, con la salvedad que ella no puede realizar ninguna autogestión para acomodar la tubería, ya que este es el tubo matriz.

Explicó que el tubo fracturado que la afecta directamente a ella, es el principal, además que tiene un aproximado de metro y medio hacia abajo, por lo que se hace difícil repararlo sin los instrumentos adecuados que poseen los entes correspondientes.

«Con este bote de agua tenemos bastante tiempo, el consejo comunal ya lo ha pasado a Mario Briceño, a todas partes, cada vez que nos mandan el agua llega hasta la avenida y se bota toda el agua», manifestó María Santana.

Así bien, los vecinos declararon que es injusto que tengan que recurrir a la autogestión para solucionar una problemática que es responsabilidad de los entes municipales.

ALEJANDRA BUITRAGO | elsiglo

CJL