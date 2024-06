Rausseo: «El venezolano no quiere ser un limosnero»

Benjamín Rausseo, candidato presidencial, postulado por el Partido Confederación Nacional Democrática (Conde), estuvo ayer en la Ciudad Jardín; su paso por Maracay le permitió reunirse con la dirigencia que le apoya en el estado Aragua, y además sostuvo un encuentro con los periodistas de la prensa regional, para ofrecer detalles del desarrollo de su campaña de cara al proceso electoral pautado para el 28 de julio de este año.

Benjamín Rausseo, de visita en Maracay

«El Conde», antes de encontrarse con sus allegados políticos y periodistas, hizo un recorrido por algunas zonas del municipio Girardot, entre ellos, el populoso sector de Campo Alegre.

Abierto en su discurso, Rausseo dijo sin titubear, que será el protagonista de un cambio «con los números o sin los números», planteando el comienzo de una etapa en la que haya el reconocimiento y el respeto de todos los venezolanos; en ese sentido, cuestionó que la Asamblea Nacional haya aprobado leyes «a su medida» para atacar a sus posibles enemigos.

«Me siento muy comprometido con el estado Aragua», arrancó diciendo el aspirante al máximo puesto de Miraflores. Señaló que lo visto en esta región «que está golpeado y quebrado», lejos de deprimirlo, lo llena de energía, porque ve «en los ojos de la gente, una esperanza».

«Le fuimos a tocar la puerta para decirle, no te eches a morir, que todavía queda Venezuela, pero hace falta que esa gente se nos incorpore», apuntó.

El candidato cree que todavía hay tiempo suficiente para convencer a los venezolanos, de que su propuesta es la mejor para el país. A pesar de las críticas y ataques, está dispuesto a seguir recorriendo el territorio nacional, y hablando, de lo que considera, es lo mejor para todos. «Lo que estamos haciendo nosotros, que es escuchar a las barriadas, nos permite tener de primera mano, que es lo primero que debemos hacer», añadió.

– El país que yo estoy ofreciendo, es un país mejor. No podemos dejar a Venezuela sin opciones. Es como que tú llegas a un restaurante, y solamente hay mondongo. Mondongo frito, guisado y mondongo. A mí me gusta el mondongo, este es lo que hay. Tú no puedes decirle a la gente, mira, este es el candidato. Entonces, atacan al que piensa diferente. ¿Cuántas veces por aquí no ha pasado que el que piensa distinto es el malo? Entonces, ahorita yo soy el malo, me acusan que no tengo nada y por otro lado me llaman que me una al proyecto, señaló.

Recalcó con confianza, que después del 28 nace una nueva Venezuela, «con un nuevo presidente, que puede ser el que está, si la gente le compra su proyecto, podemos ser nosotros, o puede ser otro».

«Lo que sí es importante del 28, es que el 28 salga un presidente fortalecido, y sea reconocido dentro y fuera del país. Lo que no hay que decirle a la gente, no hay que decirle mentiras, en que el 28 se acaba todo, y todo el mundo se va. No. El 28, aunque ganáramos nosotros o ganara la otra opción, el gobierno sigue trabajando en lo que yo he llamado seis meses de preaviso. Entonces, obviamente que para reconstruir el país, tanto el equipo electo como el equipo saliente, deben sentarse a negociar. Y cuando yo decía de establecer justicia transicional, Comisión de la Verdad, debe ser en conjunto» con todos los actores políticos, especificó.

Rausseo -músico, comediante y empresario- hizo hincapié que su plan de gobierno será de conocimiento público, sin agendas ocultas, y con opciones colectivas, en el que incluye, flexibilización económica, programas sociales, educación bilingüe y salarios dignos para todos los trabajadores.

«Un país va a progresar cuando el ingreso de la familia sea mayor al egreso, en eso se produce un fenómeno que impulsa a los pueblos, el ahorro. El venezolano no quiere ser limosnero, no quiere ser mendigo, quiere ser parte de una sociedad productora», subrayó el candidato independiente.

Por lo tanto, refirió que la oportunidad que se presenta el 28 de julio será trascendental para el país. Dijo que no están arrancando las páginas de todo lo que se ha vivido con el proyecto chavista en todo este tiempo, por el contrario afirmó, «es pasar la página para escribir un nuevo capítulo».

«Tenemos las ideas claras», dijo, puntualizando que nada se sabe sobre el plan de gobierno que ofrecen, el presidente Nicolás Maduro, o del otro candidato, Edmundo González Urrutia.

Rausseo resaltó que nunca ha vivido de la política, apuntando «como todos lo saben», tiene una visión gerencial. «Yo no estoy haciendo promesas, yo me estoy comprometiendo con el país viendo la realidad. Sé que hay algunas cosas que son puntuales, otras son urgentes y unas que son inmediatamente necesarias, y es la parte social, por lo tanto, tenemos planes a corto y mediano plazo para cada estado de Venezuela. Aquí, el problema nacional, es que no hay atención social, por lo que primero vamos a lograr, es decretar una emergencia social, porque nuestros hermanos se están muriendo de hambre, de mengua en los hospitales, y eso es una realidad nacional», argumentó Rausseo.

Sobre el estado Aragua dijo, se necesita reactivar la industria en la región, pormenorizando, que se puede ejecutar a través de un crédito a través de la banca, «porque el venezolano lo que quiere es una oportunidad», expuso convencido.

HBRI. | elsiglo

CJL