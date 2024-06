Lluvias avivan las terribles problemáticas habitacionales en Barrio Belén

Con el inicio de la temporada de lluvias, muchos problemas habitacionales en Barrio Belén salieron a relucir, esto debido a la antigüedad de las viviendas y a las diversas dificultades económicas que impiden que sus habitantes tengan la posibilidad de reparar o hacer el debido mantenimiento a sus casas.

Las lluvias representan días de mucha incertidumbre para la señora Carolina

Carolina Álvarez, vive con su hijo y su nieto de 6 años, en una vivienda justo en la avenida 97 del mencionado sector desde hace muchos años, pero con el paso del tiempo el deterioro de su techo hace que llueva «más adentro que afuera».

Esta madre de familia comentó que ha tratado de arreglar el techo en varias oportunidades, pero con la situación económica del país no se puede y importante destacar, que esta no es la única problemática que presenta, ya que en su patio se estanca el agua hasta convertirse en una «piscina» y las paredes ya están bastante deterioradas, viendose esta una vivienda que desde hace mucho no está en condiciones para habitarla.

La casa de la familia Álvarez necesita grandes reparaciones

«Han venido a ofrecer ayuda, pero nunca cumplen. La última vez que vinieron les dije que no importaba si no podían sacarme de aquí, pero que me ayudaran con unos cuatro o cinco cuñetes de manto flex para el techo que es muy grande, me dijeron que sí, incluso me dejaron un número de teléfono pero nunca me contestaron, me engañaron como siempre», relató la señora Álvarez.

Familia en Barrio Belén solicitan apoyo

Con mucha tristeza, esta mujer contó que con mucho sacrificio una hija le regaló un televisor por el Día de las Madres y este domingo el agua entró a cántaros en su casa y este obsequio tan valioso para ella, ahora dejó de funcionar.

Carolina Álvarez

«Se me mojó toda la casa, al televisor lamentablemente le cayó agua y se me echó a perder», dijo con lágrimas en sus ojos. Adicional a esto, comentó que el hijo con el que vive, era mototaxista, pero tuvo un accidente por tratar de evitar arrollar a un perro y sufrió múltiples fracturas en una pierna y rodilla.

«Él ahora tiene un puestecito de auto lavado en el frente para sobrevivir, nosotros no contamos con los recursos para reparar esta casa y se nos está cayendo encima», continuó diciendo.

«Le pedimos a las autoridades que nos ayuden, que se metan aquí a este barrio y vean las problemáticas que hay, porque no soy la única, hay mucha gente con necesidad», finalizó Álvarez.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

JAS