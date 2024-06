Karol G ha sorprendido a sus fans con un nuevo sencillo titulado “Si antes te hubiera conocido”, el cual fue lanzado el jueves (20 de junio).

Karol G incursiona en el merengue con ‘Si antes te hubiera conocido’. FOTO: CORTESÍA

Al comenzar la temporada de verano (boreal), la superestrella colombiana se ha sumergido en el género del merengue para su nueva canción. “¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Probablemente estarías bailando esta conmigo”, dice parte de la letra.

El video musical, para el cual cambió su característico cabello rosado por un nuevo look rubio, comienza con Karol interpretando el tema en una fiesta en un bar tiki.

En la víspera del lanzamiento, Karol interpretó la canción por primera vez en Londres, explicando más tarde en su cuenta de Instagram que su tributo al género del merengue se debe a que le debe mucho a la República Dominicana. “Parte de Mañana Será Bonito lo trabaje allá”, escribió. “Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía… todo se siente muy auténtico y especial ahí. Su gente me ha abrazado de una forma que me llena el cora y me inspira todo el tiempo”.

“Si antes te hubiera conocido”, lanzada en medio del tramo europero de la gira de Karol Mañana Será Bonito, demuestra aún más la capacidad de la artista para experimentar fuera del ámbito del reggaetón. Antes de este merengue, ha incursionado en la bachata (“El barco”), el corrido tumbado (“200 Copas”), la cumbia (“Mi ex tenía razón”) e incluso lanzó una versión en salsa de “Amargura” en la gala Billboard Women in Music 2024, donde fue la Mujer del Año.

El vibrante “Si antes te hubiera conocido” es el segundo sencillo del año de Karol después de “Contigo”, una colaboración con Tiësto que alcanzó el No. 3 en la lista de Hot Latin Songs de Billboard con fecha del 2 de marzo, llegó al No. 27 en la lista Latin Airplay con fecha del 1 de junio, y debutó en el No. 61 del Billboard Hot 100 en marzo, convirtiéndose en la 30ª entrada de Karol en el chart de todos los géneros.

