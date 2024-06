Un viaje a lo sobrenatural con José Bordón

Con una fascinación por lo inexplicable, José Bordón, joven aragüeño, amante de lo inexplicable, puso en marcha su proyecto digital «Horror en la Ciudad», un espacio en el que se destacan las historias sobrenaturales donde los amantes del género pueden compartir sus experiencias y relatos relacionados con lo paranormal.

Los misterios son fuente de algo más que terror.

Y es que dicho proyecto digital se presenta como una plataforma interactiva que busca conectar a las personas a través de historias enigmáticas y escalofriantes, conectando con el público en cada investigación.

«Desde lo personal, creo en todo lo que tiene que ver con lo paranormal, hay cosas misteriosas dentro de la historia mundial que algunas veces no tienen explicaciones. Si lo llevamos al campo científico, desde lo actual no tiene una explicación exacta de algunos fenómenos, sin embargo, estas historias o este tipo de situaciones nos han estado acompañando desde los orígenes de la humanidad y de alguna manera se hacen presentes», expresó Bordón.

A pesar de que hay personas que tienen completa creencia a lo sobrenatural, también hay quienes se alejan, por lo que es completamente válido, ya que a su juicio, el pensamiento del ser humano es independiente y también diferente en el caso de encontrar las explicaciones.

Creencia a lo sobrenatural

«Al principio, estas investigaciones comenzaron como un ejercicio de escritura creativa, algunas pequeñas entrevistas a personas que habían escuchado leyendas, en este caso la leyenda de la casa del payaso, esa es bastante personal porque yo vivía en Los Olivos Nuevos y en esa época la escuchaba muchísimo», relató.

Bordón, quien es profesor de Lengua y Literatura de profesión, ha estado recorriendo desde hace tres años varias zonas del estado Aragua como La Victoria, Turmero, Santa Cruz, así como La Villa, Palo Negro y San Mateo, encontrando en su viaje relatos interesantes que han marcado a cada uno de estos pueblos mencionados.

José Bordón,

«De manera personal he tenido algunas experiencias, no tan impactantes como la de los entrevistados o las historias conocidas en Aragua.

De niño tuve como una especie de experiencia con un duende que aparecía todas las noches en la ventana y me saludaba, era bastante inquietante, siendo un niño de 4 años me daba miedo, pero al final me pude acostumbrar a la presencia de este espectro», aseguró.

Mitos y leyendas en la cultura venezolana

En cuanto a su apreciación a los mitos y leyendas del folklore venezolano, Bordón señaló que estas historias suelen ser repetitivas y predecibles, perdiendo credibilidad con el tiempo.

Explicó que a pesar de estar inmortalizadas en libros y películas, muchas de estas leyendas han perdido relevancia con la llegada de la electricidad a las ciudades, por lo que ve relevante investigar y rescatar historias reales de las comunidades.

«Hay muchos mitos en nuestra cultura venezolana, por ejemplo los mitos de La Sayona y La Llorona pueden ser historias muy arquetípicas, siempre es como demasiado repetitivo, siento que la mayoría de las historias que tienen un efecto como este suelen ser, por lo general, mentiras. No digo que algunas no lo sean, porque es como muy asociado, muy obvio al igual que los efectos de enfermeras fantasmas», cuestionó.

En estos momentos, Bordón se encuentra desarrollando investigaciones sobre los encantamientos de plazas en el estado de Aragua, como la plaza Mariño de Turmero, plaza Ribas de La Victoria, plaza Lamas, plaza Sucre, entre otras.

«Son historias que me gustaría desarrollar con más amplitud y poder llevarles a los lectores este trabajo que se hace, no desde la perspectiva del horror exactamente, porque este trabajo tiene una mezcla de nostalgia de historia aragüeña y de misterio. Esa es la mezcla de cada una de las historias que me he dedicado a publicar en horror en la ciudad o a través de hilos en las redes sociales», finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MG