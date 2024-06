«Mi hijo fue amenazado, secuestrado y ahora está muerto»

La señora Yusmari Peralta, madre del joven que apareció muerto en las riberas del lago Los Tacarigua, a la altura del sector La Punta, en la zona sur de Maracay del municipio Girardot, visiblemente afectada por la pérdida de su ser querido, ofreció declaraciones a los medios de comunicación, señalando que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas realizan las averiguaciones del caso para conocer con exactitud que pasó con su hijo.

Las fuertes olas arrastraron el cuerpo hasta La Punta.



Manifestó que aún no tiene los resultados de la autopsia que revele la causa del deceso de Abraham Alberto Ribas Peralta, de 19 años de edad, ya que el cadáver fue localizado el lunes pasado en horas de la tarde en avanzado estado de descomposición y el proceso tarda tiempo.



No obstante, maneja la suposición de que su hijo fue asesinado y su hipótesis se centra que el muchacho fue raptado el jueves 13 de junio en horas de la mañana. Él estaba parado en la esquina cerca de su residencia en la calle Esperanza en Francisco de Miranda del municipio Linares Alcántara.



«Allí llegaron cuatro individuos en tres motos y en contra de su voluntad se lo llevaron con destino desconocido. Después no tuvimos conocimiento del paradero de Abraham, sino el martes cuando nos informaron del hallazgo de un cadáver en el lago Los Tacarigua», dijo.

Agregó que del Cicpc de Turmero la llamaron para que acudiera a ese despacho a rendir declaraciones y aportara características físicas de la persona. «Lo reconocí por un tatuaje con el nombre mío y en la mano tenía seis dedos», añadió.



La señora Peralta presume que su pariente se lo llevaron raptado hacia la comunidad de Paraparal, donde lo habrían matado y después arrojaron el cadáver al lago. Las fuertes olas arrastraron el cuerpo hacia La Punta, en la zona sur de la ciudad de Maracay del municipio Girardot.

Abraham fue amenazado de muerte

Más adelante, Yusmari Peralta agregó que el miércoles 12 de junio, Abraham Alberto se trasladó a la cancha deportiva ubicada en la comunidad, donde tuvo un inconveniente con un sujeto. «Allí, ese individuo y mi hijo se fueron a los puños», reveló la denunciante.

Poco después la situación fue calmada, pero ese sujeto se retiró del sitio amenazando de muerte al muchacho, y al día siguiente cuatro desconocidos lo raptaron y ahora aparece muerto. No es casualidad y los hechos están ahí, añadió la denunciante.

Comentó asimismo que «las averiguaciones que llevan a cabo los funcionarios del Cicpc de Turmero sobre ese punto están bien adelantadas y no puedo dar mayores detalles del asunto para no perjudicarlas».



«El Cicpc está haciendo su trabajo, y el caso de mi hijo se lo dejo en manos de Dios y de la justicia», expresó la señora.

«Reconozco que estoy sumamente afectada por la muerte de mi muchacho y eso no se lo deseo a ninguna madre, pero a la vez, tranquila, pues ubicamos el paradero de Abraham y Dios mediante en las próximas horas le daremos cristiana sepultura», manifestó.

No tenía registros

Finalmente, Peralta comentó que el joven nunca tuvo problemas con la justicia ni mucho menos pisó un calabozo o fue detenido en esas redadas policiales. Las autoridades pueden averiguar y dar fe de que mi hijo no tuvo reseñas policiales, y de eso estoy orgullosa de mi hijo.

Por el momento, los investigadores del Cicpc e igualmente los familiares del muchacho están a la espera del resultado de la autopsia. Luego que retiren el cadáver de la morgue de Caña de Azúcar, los familiares velarán a su ser querido en su casa en la calle Esperanza del barrio Francisco de Miranda por espacio de tres horas aproximadamente.

elsiglo

STC