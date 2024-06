Jiménez: «Por un error mi casa fue destruida»

Con las fuertes precipitaciones de este domingo, debido al paso de la onda tropical N° 10, en la avenida 97 de Barrio Belén, hubo algunas afectaciones debido a que las aducciones de aguas blancas y el sistema de drenaje para las aguas pluviales se encuentran obstruidas.

La señora Edith tiene una discapacidad motora de segundo grado que le dificulta caminar.

Por lo tanto, hasta altas horas de la noche, los vecinos estuvieron sacando el agua que ya entraba en algunas viviendas, muchas de las cuales se encuentran en mal estado, una situación que ocurre con frecuencia, sobre todo con la llegada de la temporada de lluvias.

Edith Jiménez

Esta es una problemática que aqueja a muchas familias, entre ellas, la de la señora Edith Jiménez, quien padece de una discapacidad motora de segundo grado y vive en «una casita de papel», producto de una «equivocación», ocurrida hace más de 10 años.

También te puede interesar: Jpsuv en Aragua realizó encuentro organizativo para el chequeo del 1×10

Una tragicomedia que marcó su vida

Jiménez, periodista de profesión, describió su historia como una «tragicomedia», ya que un día a las 6:00 am mientras dormía, sintió lo que creyó que era un terremoto, cuando la realidad es que por error una máquina estaba demoliendo su casa.

Casa de la señora Edith Jiménez presenta graves daños.

«Los que me derribaron la casa, supuestamente eran de la Alcaldía, aunque nunca se identificaron, sin embargo Pdvsa me construyó esta casita con mucha deficiencia, el techo no sirve, llueve más adentro que en la calle, las paredes tienen muchas filtraciones y además de todo, nunca nos compensaron los enseres que perdimos», relató la señora Edith.

En este sentido, la afectada aseguró que ella tenía una casa grande y cómoda y que ahora sólo le queda esta «casita de papel», aunque agradeció al Creador por tener por lo menos un lugar para vivir.

En cuanto a la situación de las lluvias, las dificultades crecen, ya que la anciana cuenta con su hijo, el cual también presenta una discapacidad, para poder sacar el agua cuando llueve. «No nos entra agua por la calle, porque la casa está alta, pero sí por el techo y es fuerte para nosotros esta situación, tenemos miedo de que el techo se nos vaya a caer porque está podrido», precisó.

«Una situación de terror»

Sobre la problemática de su comunidad, señaló que es algo que los ha venido afectando desde hace mucho y no han recibido respuestas al respecto y que la noche del domingo fue crítica, ya que con un ausente alumbrando público se tuvieron que valer de unos reflectores de un vecino para entre todos poder atender la problemática y sacar el agua para la calle.

Drenajes en la calle 15 de Barrio Belén colapsaron este domingo.

«Rafael Morales, Karina Carpio, aquí está una camarada fundadora de este partido, pidiéndote que por favor metan su manito y me arreglen el problema habitacional que tengo, porque es muy fuerte, es una situación de terror», finalizó Jiménez.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MG