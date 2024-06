Anoche mientras mis intensos amigos debatían por WhatsApp acaloradamente hasta el amanecer; otros debatiamos frente a una terraza hermosa desde donde se divisa la avenida más querida por el tirano Juan Vicente Gómez. Las Delicias de Maracay.

Todos eran señores dotados de buenos argumentos. Me gustan los que argumentan.

Tengo hoy para ustedes los nombres de algunos que creo recordar: un tal viejo Parra, otro muy agradable de apellido Buchanan’s. De vez en cuando nos distraía un personaje simpático echador de cuentos interminables, bien contados y que causaban las risotadas de todo el mundo: entre ellos un tal Gran’t. Un Chivas apartado se regodeaba en una esquina con su camarada Jhoni, los acompañaba un frasco de Macallan que brillaba como una estrella.

Ya muy de madrugada procedí a despedirme del señor de la casa, Jack Daniel’s, me dijo que así se llamaba.

-Gracias por sus atenciones, muy bueno todo. Especial su parrilla; y sus amigos 20 puntos, le dije.

Raudo y veloz regresé a mis aposentos.

Veo al presidente Nicolas Maduro haciendo un discurso en tono autocrítico. La vaina es en Miraflores y a casa llena. Todas las fuerzas vivas de Venezuela y el mundo; empresarios, deportistas, artistas, alto mando militar. Puras estrellas.Escucho un discurso autocrítico: «Señores la vida nos ha dado de todo e inmerecidamente. Es hora de ayudar a Venezuela; reconozco que todos hemos perdido. Y por qué no decirlo: los que hemos ocupado el gobierno en los últimos tiempos cargamos con la principal responsabilidad. Aunque todos tenemos cuotas en el desastre- dice Maduro- . Hoy llamé a Putin, a Xi Jin Ping, a Biden y a la presidenta de la Comunidad Europea, saludos Ursula Von. También llamé a mis amigos presidentes vecinos y a otros de arabia.Todos están en conocimiento de lo que anunciaré ya».

Y continuó: «Soy un hombre del pueblo, puedo equivocarme, pero nunca perderé mi esencia. Cilita es igual que yo. Un beso mi amol».

Respira hondo y grita: » Aquí que cada quien amarre sus locos y locas; porque tenemos varias. Yo amarré a una, y me falta otro. Ayer le dije, te montas o te encaramas, no me caló más tu anarquía».

Era obvio, a quién se refería. El auditorio era un murmullo. Todo esto lo hablé con Padrino y Raúl. Están contestes.

¿Verdad padrino?

Yo estaba en una de las últimas filas y no salía de mi asombro. Tenía tiempo que no me sentía importante. A veces creía que el tipo me picaba el ojo. Voy bien Pedrito.

En un instante que me distraía y veo que todo el mundo se pone de pie, escucho un aplauso estruendoso.

-«Ahora mismo voy a firmar el decreto delante de ustedes y el mundo, para que abran las puertas a todos los presos políticos, para que regresen a sus casas. Eso sí, orden y cultura».

Ven para acá Lacava. Me convenciste vale. A partir de hoy eres vicepresidente. Que me disculpen en Carabobo, me lo traigo. Tranquilos, desde aquí Drácula chupará recursos para su querida gente. Lamento que naciste en Italia; pero serás presidente de facto. Primos interpares chico. Toma el mando Lacava y llevanos a todos en paz hasta el 28 de Julio, te lo pido señor».

Otra vez, todo el mundo de pie aplaudiendo.

«Les tengo una noticia: hay bar abierto, aunque yo tomo manzanilla; me la preparan parecido al whisky. Rasco a todo el mundo y yo siempre de pie. En estos días rasque a Jorge; habló sin filtros».jajaja.»

» Le habilite a Lacava un bar especial, allí me dicen que era el preferido del » Cabito» Cipriano Castro. Reunete con la cúpula del empresariado y me traen ya una lista de ministeriables para el gabinete económico y social.»

«Jorge convocará a sesión especial extraordinaria mañana mismo y juramentamos ante el mundo, nuestra nueva política de paz en emergencia. Amplio y plural. He dicho.»

» Ahora los invito a todos para que tomemos algo. Bastante falta nos hace, verdad? celebremos que estamos vivos».

«Que nos quiten las sanciones y que vengan los recursos».

Amén, gritó todo el mundo.

Yo salí volando a agarrar de primero unos Canapés. Mientras degustaba, llegó un mesonero bien trajeado.

-Qué le servimos doctor?

Deme un Jhonie Walker Blue Label King George V

Se lo tengo, me dijo el servicial hombre.

Disculpe, hay posibilidad que me le ponga una piel de limón?

En ese momento sonó el teléfono.

-Feliz día del padre!. En tono de joda, escuché: gracias por tener los hijos que tienes.

Eran mis hijos. Coño no me dejaron tomar mi whisky.

Yo estaba profundamente dormido…

Entonces,recordé a Calderón de La Barca.

» Qué es la vida? un frenesí. Qué es la vida? una ilusión, una sombra, una ficción; y el mejor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son «.

Feliz día del padre

Nos vemos por ahí.

Pedro Mosqueda.

