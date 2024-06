Esther Goris, la actriz que inmortaliza a Eva Perón en la memoria argentina

Esther Goris está considerada como la actriz que mejor ha interpretado a la figura más icónica de Argentina. Su papel en la película «Eva Perón: La verdadera historia», dirigida en 1996 por Juan Carlos Desanzo, recibió numerosos elogios de la crítica y el público por su profundidad y fidelidad al carácter de la histórica figura.

Pero además del reconocimiento y los premios, entre ellos el Cóndor de Plata a la Mejor Actriz, la forma en que encarnó a quien fue la Primera Dama de Argentina desde 1946 hasta su fallecimiento en 1952 inmortalizó en la memoria de los argentinos a la esposa del general Juan Domingo Perón y ha dejado una huella imborrable en la cultura argentina.

Estrenada el mismo año que la película de Alan Parker «Evita» (1996), con Madonna en el papel principal y 55 millones de dólares de presupuesto, la cinta de Juan Carlos Desanzo apenás costó millón y medio, pero encarna la que para la mayoría de los argentinos es la mejor representación cinematográfica de una mujer que fue símbolo de justicia social y lucha por los derechos de los menos privilegiados.

La pasión de Esther Goris por el arte dramático despertó a una edad temprana. «Cuando era muy niña ya me preguntaron qué quería ser y dije actriz y escritora», recuerda con una sonrisa.

Esta determinación se ha mantenido firme a lo largo de su vida y le ha permitido alcanzar su sueño de dedicarse a la actuación. Y aunque también ha explorado la escritura, Goris (Buenos Aires, 1963) se describe a sí misma como «una actriz que escribe».

Es por ello que el teatro ocupa un lugar muy especial en su vida. «Donde más me siento en casa es en el teatro, porque el contacto con el público es algo de lo cual casi no puedo prescindir», afirma con vehemencia.

A pesar de su amor por el teatro, Goris no desestima otros medios como la televisión y el cine, aunque reconoce que rodar películas no es una experiencia que disfrute tanto como el resultado final.

«En el cine no te pagan por actuar, sino por esperar». Hay que tener mucha paciencia durante la espera entre las tomas y la monotonía puede acabar adueñándose del rodaje.

Pero Goris no se aburrió en ningún momento cuando filmó «Eva Perón», porque su relación con esta interpretación no fue nada sencilla.

«El día del estreno me escapé del cine antes de que terminara la película. Me pareció que no había actuado bien», confiesa al recordar la autoexigencia y la inseguridad que sintió en aquel momento.

La influencia de la emblemática y controvertida Eva Perón en la historia reciente de Argentina es innegable.

Para Goris se trata de una figura que trasciende los partidismos y se ha convertido en un mito que simboliza esperanza y cambio.

«Eva Perón solucionaría los problemas que tiene Argentina»

«Eva Perón es vista hoy día como una mujer que, si estuviera viva, solucionaría los problemas que tiene el país», asegura.

En efecto, «Evita» ha alcanzado un estatus mítico en la conciencia de muchos argentinos. «Ella está en el imaginario colectivo; por eso era muy complejo interpretarla», reconoce.

Goris se muestra optimista sobre la evolución del cine y el teatro en Argentina. Sin embargo, le preocupan problemas actuales, como la desfinanciación del Instituto de Cine decidida por el Gobierno del economista ultraliberal Javir Milei.

«No hacemos muchas películas hoy por hoy, pero las que hacemos son buenas», señala. Y a pesar de las limitaciones financieras, se filman películas de alta calidad reconocidas a nivel mundial.

El público argentino, según Goris, tiene una relación especial con sus actores y actrices, que a menudo llega a la veneración.

«Es un privilegio haber nacido aquí y dedicarse a la actuación», confiesa al hablar de las recompensas que ha recibido en su carrera.

El proceso de preparación para la interpretación es diverso y adaptativo. «Cada personaje viene con su manual debajo del brazo», asegura.

Además de su trabajo en la actuación, Goris es una defensora activa de los derechos de las mujeres y se ha involucrado en movimientos como «NiUnaMenos» y la lucha por la despenalización del aborto en Argentina. «Milito mucho la causa feminista», afirma, señalando su compromiso continuo con la equidad de género y la justicia social.

En cuanto a sus futuros proyectos, Goris menciona una película titulada «Cuando yo existía», que se filmará en Uruguay y cuya trama aborda la burocracia y las complicaciones que enfrenta un matrimonio cuando el esposo es dado por muerto administrativamente.

Se trata de una crítica social a través de la narrativa cinematográfica, detalla la actriz, acostumbrada a interpretar personajes complejos y fuertes.

elsiglo

STC